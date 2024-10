Iberdrola diversifiziert seine Finan­zierungs­quellen. Der spa­nische Energie­ver­sorger hat einen 12-jährigen Green Bonds im Volumen von 500 Mio. GBP (ca. 600 Mio. Euro) emittiert. Dies ist Iber­drolas größte Emission in Pfund Sterling seit 2009. Das Unte­rnehmen hat zuletzt 2019 über seine Tochter­gesell­schaft Scottish Power Trans­mission eine Anleihe in Pfund Sterling ausgegeben. Darüber hinaus ist es die erste grüne Anleihe, die Iberdrola in Pfund Sterling ausgegeben hat. Iberdrola wird 2024 das einzige europäische Versorgungs­unter­nehmen sein, das Zugang zum Anleihemarkt in EUR, GBP und CHF hat.



Die Nachfrage überstieg 2,1 Mrd. GBP (2,5 Mrd. Euro), wodurch der Spread zum Referenzzinssatz auf 95 Basispunkte (von ursprünglich 125 Basispunkten) gesenkt werden konnte. Dies ist die größte Reduzierung, die ein wiederkehrender Emittent in diesem Markt in diesem Jahr verzeichnet hat. Der Kupon wurde auf 5,25% festgelegt, nachdem er das Interesse von mehr als 140 Investoren geweckt hatte (die größte Zahl für einen Corporate Emittenten auf dem Pfund Sterling-Markt in diesem Jahr), insbesondere derjenigen, die sich für ESG engagieren, dank des grünen Charakters der Transaktion, die zukünftige Investitionen im Vereinigten Königreich im Bereich erneuerbare Energien finanzieren wird. Barclays, HSBC, Goldman Sachs und NatWest beteiligten sich an der Emission. Iberdrola ist das einzige spanische Unternehmen, das 2024 auf den GBP-Markt geht.



Dies ist die sechste öffentliche Transaktion von Iberdrola auf dem Markt im Jahr 2024. Die erste war die im Januar ausgegebene Hybridanleihe in Höhe von 700 Mio. Euro; die zweite Ende Juni auf dem Schweizer Markt für 335 Mio. CHF; die dritte war die im Juli ausgegebene vorrangige Anleihe in Höhe von 750 Mio. Euro; die vierte wurde im August durchgeführt, als Iberdrola über die US-Tochter 525 Mio. USD (490 Mio. Euro) platzierte; und die fünfte fand am 23. September statt, als es 2,15 Mrd. Euro in der größten vorrangigen Schuldverschreibungsemission seiner Geschichte verkaufte.



Die erzielten Kosten entsprechen dem Ergebnis, das auf dem Euromarkt erzielt worden wäre, mit dem vorteilhaften Diversifizierungseffekt, es auf einem alternativen Markt erreicht zu haben. Mit dieser Transaktion wird Iberdrola der einzige spanische Unternehmensemittent, der 2024 Zugang zum Pfund-Markt erhält, sowie das einzige europäische Versorgungsunternehmen, das 2024 Zugang zum Euro-, Schweizer Franken- und Pfund-Markt erhält.



Das Marktvertrauen in Iberdrola ist konstant. Zusätzlich zu den Anleiheemissionen unterzeichnete das Versorgungsunternehmen am vergangenen Montag einen Kredit in Höhe von 120 Mio. Euro mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) für die Entwicklung von Energieinnovationsprojekten. Es hat auch seine Partnerschaft mit der Weltbank mit einem grünen Kredit in Höhe von 300 Mio. Euro für erneuerbare Projekte in Schwellenländern erweitert.



Darüber hinaus hat es zusammen mit ICO, Sabadell und HSBC einen syndizierten grünen Kredit in Höhe von 500 Mio. Euro mit Cesce-Deckung unterzeichnet und im ersten Quartal 2024 einen weiteren grünen Kredit in Höhe von 700 Mio. Euro mit der Europäischen Investitionsbank für den Ausbau der Stromnetze in Spanien.



Ende Dezember 2023 unterzeichnete das Unternehmen mit 33 internationalen Banken die größte Kreditlinie seiner Geschichte in Höhe von 5,3 Mrd. Euro. Die Kosten dieser Transaktion lagen für Iberdrola auf dem wettbewerbsfähigsten Niveau, mit Preisen ähnlich denen von 2019, und die Transaktion war um mehr als 40% überzeichnet, was das starke Engagement der Banken für Europas führenden Energieversorger nach Kapitalisierung zeigt.



Diese Finanzstrategie ergänzt und stärkt den historischen Investitionsplan, den das Unternehmen im März 2024 gestartet hat. Dieser Fahrplan, dessen Umsetzung ein Jahr früher als geplant erfolgt, zielt darauf ab, die Elektrifizierung der Wirtschaft voranzutreiben, mit einem starken Schub für Stromnetze und erneuerbare Energien.



www.green-bonds.com

Foto: © Iberdrola