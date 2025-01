Investis begibt dreijährige Anleihe im Volumen von 100 Mio. CHF, Kupon 1,10%

Investis hat eine fest­ver­zins­liche Anleihe begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 100 Mio. CHF bei einem Kupon von 1,10% und einer Laufzeit von drei Jahren bis zum 14. Februar 2028. Die Emission dient der Refina­nzierung der am 14. Februar 2025 fälligen Anleihe.



Die ZKB und UBS agierten als Joint Lead Managers der Transaktion. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationen­anleihe ist für den 14. Februar 2025 vorgesehen.



Die Investis-Gruppe ist ein führendes Immobilien­unternehmen für Wohn­liegen­schaften in der Genferseeregion.



Foto: René Häsler © Investis