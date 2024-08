Die Janus Henderson Group (NYSE: JHG), ein führender globaler aktiver Asset Manager, meldete den Abschluss einer Verein­barung über den Erwerb einer Mehr­heits­beteili­gung an Victory Park Capital Advisors, LLC (VPC), einem globalen Private Credit Manager mit einer fast zwei Jahrzehnte langen Erfolgsbilanz bei der Bereit­stellung maß­ge­schnei­derter Privatkredit­lösungen für etablierte und junge Unternehmen. VPC ergänzt Janus Hendersons äußerst erfolgreiches Geschäft mit verbrieften Krediten und seine Expertise auf den Märkten für öffentliche Asset-Backed-Securities und erweitert die Kompetenzen des Unternehmens für seine Kunden auf den Privatmärkten.



VPC wurde 2007 von Richard Levy und Brendan Carroll gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chicago. Das Unternehmen investiert im Auftrag seiner langjährigen institutionellen Kunden in verschiedene Branchen, Regionen und Anlageklassen. Seit 2010 hat sich VPC auf Asset-Backed-Lending spezialisiert, unter anderem in den Bereichen Small Business und Consumer Finance, Financial und Hard Assets sowie Real Estate Credit. Die Palette der Anlagemöglichkeiten umfasst auch die Rechtsfinanzierung sowie das maßgeschneiderte Investment-Sourcing und Verwaltung für Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seine Tochterplattform Triumph Capital Markets umfassende strukturierte Finanzierungs- und Kapitalmarktlösungen an. Seit der Gründung hat VPC rund 10,3 Milliarden US-Dollar in über 220 Investments investiert und verwaltet ein Vermögen von rund 6,0 Milliarden US-Dollar.



Janus Henderson ist davon überzeugt, dass VPC das von Janus Henderson weltweit verwaltete verbriefte Vermögen in Höhe von 36,3 Milliarden US-Dollar ergänzen und ausbauen wird. Diese Partnerschaft schafft hervorragende Synergien und wird für beide Seiten vorteilhafte Wachstumsmöglichkeiten bieten. Die langjährigen Geschäftsbeziehungen von VPC mit globalen institutionellen Kunden, darunter Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, Stiftungen und Staatsfonds, werden die Position von Janus Henderson auf dem globalen institutionellen Markt stärken. Darüber hinaus werden die auf Versicherungsunternehmen zugeschnittenen Anlagemöglichkeiten von VPC das Produktangebot von Janus Henderson für die wachsende Versicherungskundschaft des Unternehmens erweitern. Die globale Vertriebsplattform von Janus Henderson für institutionelle und private Kunden und die engen Beziehungen zu Finanzintermediären werden den Vertrieb und die Entwicklung der VPC-Produkte weltweit unterstützen.



Diese Akquisition ist ein weiterer Meilenstein in Janus Hendersons kundenorientierter Expansion seiner Privatkreditkapazitäten, nachdem das Unternehmen vor kurzem die Übernahme des Emerging-Markets-Private-Investment-Teams der National Bank of Kuwait, NBK Capital Partners, angekündigt hatte, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll.



„Wir freuen uns, dass wir mit Victory Park Capital die Kapazitäten von Janus Henderson im Bereich der Privatkredite weiter ausbauen können. Asset-Backed-Lending hat sich zu einer bedeutenden Marktchance innerhalb des Privatkreditgeschäfts entwickelt. Die Kunden sind zunehmend bestrebt, ihr Exposure in Private Credit über die direkte Kreditvergabe hinaus zu diversifizieren. Die Anlagekompetenz von VPC im Bereich der Privatkredite und das umfassende Know-how im Versicherungsbereich entsprechen den wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden. Sie unterstützen unser strategisches Ziel, dort zu diversifizieren, wo wir das Potenzial haben, und erweitern unsere bestehenden Stärken im Bereich der verbrieften Finanzierungen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Akquisition uns in die Lage versetzen wird, weiterhin Vorteile für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu erzielen“, sagt Ali Dibadj, Chief Executive Officer von Janus Henderson.



„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Janus Henderson in der nächsten Wachstumsphase von VPC. Sie ist ein Beweis für die Stärke unserer etablierten Marke im Bereich Private Credit und für unsere einzigartige Expertise. Wir sind davon überzeugt, dass sie uns ermöglicht, schneller zu skalieren, unser Produktangebot zu diversifizieren, unseren Vertrieb und unsere geografische Reichweite zu erweitern und unsere eigenen Vertriebskanäle zu stärken“, sagt Richard Levy, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer und Gründer von VPC.



„Als ein führender aktiver Asset Manager mit einer vielfältigen, globalen Präsenz ist Janus Henderson ein idealer Partner, um unser hochqualifiziertes Team und die weitere Expansion von VPC zu unterstützen. Wir kennen das Managementteam von Janus Henderson seit vielen Jahren und sind davon überzeugt, dass unsere Organisationen in ihrer kundenorientierten Mentalität, ihrem Engagement für diszipliniertes Investieren und ihren gemeinsamen Werten übereinstimmen. Diese Partnerschaft schafft durch eine beschleunigte Produktentwicklung und Cross-Selling-Möglichkeiten einen enormen Mehrwert für die Kunden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Janus Henderson auf der bisherigen Erfolgsbilanz von VPC aufzubauen, um weiterhin differenzierte Private-Credit-Lösungen für aktuelle und potenzielle Investoren und Portfoliounternehmen anbieten zu können“, ergänzt Brendan Carroll, Senior Partner und Mitgründer von VPC.



Der Kaufpreis ist eine Mischung aus Cash und Stammaktien von Janus Henderson und wird sich voraussichtlich neutral bis positiv auf den Gewinn pro Aktie im Jahr 2025 auswirken. Der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal 2024 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen.



Eine Investorenpräsentation über die Transaktion ist auf der Investor Relations Website von Janus Henderson verfügbar.



Ardea Partners fungierte als exklusiver Finanzberater für VPC. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von VPC und Sheppard Mullin als Rechtsberater von Janus Henderson.



