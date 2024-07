Die Katjesgreen­food GmbH & Co. KG hat heute eine Verein­barung zur Erhöhung ihrer Beteiligung an der mymuesli AG im Zuge einer Kapital­erhöhung sowie eines Anteil­erwerbs von Bestands­investoren von bisher 10,1% auf rund 56% abge­schlossen. Der zu diesem Zweck geschlossene Vertrag steht unter dem Vorbehalt einer laufenden kartellr­echtlichen Prüfung und finalen Einigung mit den finan­zierenden Banken. Im Zusammen­hang mit der Finanzierung der Transaktion prüft die Gesellschaft derzeit verschiedene Optionen einschließlich der Nutzung von Finanzierungs­instrumenten am Kapitalmarkt.



Das 2007 gegründete Unternehmen mymuesli ist der weltweit erste Anbieter von individualisierten Bio-Müslis und zählt als Marktführer im Online-Handel zu den drei bekanntesten Müsli-Marken Deutschlands. Nach der Übernahme des britischen Herstellers glutenfreier Backwaren Genius handelt es sich um die zweite Mehrheitsbeteiligung der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG.



Mit dem geplanten Investment in Deutschlands größten Bio-Müsli-Anbieter stärkt das Unternehmen seine Position im Markt für Future Food-Konzepte.



Foto: © mymuesli