Die nieder­ländische Tele­kommu­nikations­konzern Koninklijke KPN N.V. (KPN) hat erfolgreich einen Green Hybrid Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und unend­licher Laufzeit begeben, um Projekte zu finanzieren, die die Nach­haltigkeits­ziele von KPN unterstützen und sich positiv auf die Umwelt auswirken. Mit dieser Emission unterstreicht KPN erneut sein Engagement für seine Nachhaltigkeitsziele durch Finanzierungs­vereinbarungen. Die Emission der Grünen Hybridanleihe wurde von den institutionellen Anlegern mit einem endgültigen Orderbuch von über 1,9 Mrd. Euro und einer breit gestreuten Anlegerbasis gut aufgenommen.



Die Grüne Hybridanleihe wurde mit einem Kupon von 4,875% pro Jahr bis zum ersten Rücksetztermin am 18. September 2029 bepreist und ist erstmals im Juni 2029 kündbar. Die Grüne Hybridanleihe wird von den Rating-Agenturen zu 50% als Eigenkapital und zu 50% als Fremdkapital behandelt und nach IFRS als Eigenkapital verbucht. Die Grüne Hybridanleihe wird voraussichtlich sowohl von S&P als auch von Fitch mit BB+ bewertet und am Global Exchange Market der Euronext Dublin notiert werden.



Die Mittel werden zum Rückkauf der 500 Mio. Euro Hybridanleihe mit einem ersten Reset Date am 8. Februar 2025 (ISIN: XS2069101868) verwendet, für die KPN den Investoren ein Rückkaufangebot unterbreitet hat.



Die grüne Hybridanleihe wird im Rahmen des Green Finance Framework von KPN begeben. Mit den Erlösen wird KPN Projekte mit positiven Umweltauswirkungen in drei Bereichen finanzieren oder refinanzieren: Energieeffizienz (Netzumbau einschließlich Glasfaserausbau und Modernisierung des KPN-Mobilfunknetzes), Kreislaufwirtschaft (Investitionen zur Verlängerung der Produktlebensdauer und zur Abfallvermeidung) und umweltfreundlicher Verkehr (Reduzierung der Emissionen durch Umstellung auf Elektrofahrzeuge). Der Green Hybrid Bond unterstreicht die Umweltbemühungen von KPN und unterstützt das Ziel, bis 2040 „Net Zero“ zu werden.



Sustainalytics, eine führende ESG-Research-Agentur, hat eine aktualisierte Second-Party-Stellungnahme zum Green Finance Framework von KPN abgegeben, die sie für glaubwürdig und wirkungsvoll hält und die mit den Kernkomponenten der Green Bond Principles übereinstimmt. Die Dokumentation zum Green Finance Framework und zu dieser Anleiheemission ist auf der Website von KPN verfügbar.



ING, Goldman Sachs, ABN Amro, BNP Paribas und Intesa Sanpaolo fungierten als Joint Lead Manager für die Emission der grünen Hybridanleihe.



Foto: KPN Headquarter Rotterdam © KPN