Mit über 100 Millionen Euro ver­waltetem Vermögen hat der Publikums­fonds Lupus alpha CLO High Quality Invest A (ISIN DE000A1XDX38) eine markante Wegmarke hinter sich gelassen. Der Fonds investiert in breit diversifizierte Portfolios besicherter Unternehmens­kredite, sogenannte CLOs (Collateralized Loan Obligations), mit erstklassigen Ratings im Investment-Grade-Bereich. Insgesamt verwaltet der Frankfurter Asset Manager mehr als 4 Milliarden Euro in CLO-Anlagen mit Investment-Grade-Rating.



Aufgelegt im Juli 2015 verzeichnet der Fonds seit 2021 verstärkt Mittelzuflüsse. „Die CLO-Strategie von Lupus alpha adressiert das deutlich gestiegene Bedürfnis institutioneller Investoren nach Diversifizierung, insbesondere bei Anlagen im Investment-Grade-Segment“, sagt Ralf Lochmüller, CEO und Managing Partner von Lupus alpha und ergänzt: „Im Zuge der steil ansteigenden Zinsen mussten selbst Staatsanleihen mit erstklassigem Rating erhebliche Verluste hinnehmen. Das hat zu einem erhöhten Bedarf an alternativen Renditequellen im Fixed-Income-Bereich geführt. CLOs überzeugen hier mit ihrem Risiko-Rendite-Profil.“



Der Lupus alpha CLO High Quality Invest A bietet einen Kupon von aktuell 7%, der sich aus Kurzfristzins plus Spread berechnet. Im ersten Halbjahr 2024 erzielte der Fonds eine Rendite von 5,6%, 2023 lag die Performance bei über 11,3%, im 3-Jahres-Vergleich mit dem katastrophalen Börsenjahr 2022 erzielte der Fonds dennoch 3,7% p.a. (per 30.06.24). Aktuell erwarten die CLO-Experten von Lupus alpha für das Gesamtjahr 2024 eine Wertentwicklung von rund 8%.



CLOs bieten zudem eine Reihe von Vorteilen gegenüber Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich. Mögliche Zinssenkungen betreffen CLOs zum Beispiel kaum, weil sie durch ihre variable Verzinsung über eine kurze Duration verfügen: Ihr Kupon ändert sich zwar mit jeder Leitzinsanpassung, bleibt aber dennoch deutlich über dem vergleichbarer Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Ebenso ermöglichen CLOs durch ihren variablen Zins einen deutlich besseren Schutz gegen Inflation.



Auch gegenüber High Yields haben CLOs einen wesentlichen Vorteil: „High Yield-Anleihen rentieren ähnlich wie Investment-Grade-CLOs, beinhalten aber in einem rezessiven wirtschaftlichen Umfeld wegen ihrer schlechteren Ratings deutlich höhere Ausfallrisiken“, erläutert Norbert Adam, Portfolio Manager Fixed Income Credit, und ergänzt: „Die historisch kumulierten Ausfallraten von null Prozent in den vergangenen zehn Jahren unterstreichen eindrucksvoll die Werthaltigkeit von Investment-Grade gerateten CLOs in Europa.“



Das 4-köpfige CLO-Team mit Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach und Klaus Ripper verantwortet bei Lupus alpha über 4 Milliarden Euro in individuellen CLO-Mandaten, einem Publikumsfonds und zwei CLO-Equity Notes. Insgesamt verwaltet der Frankfurter Asset Manager für seine institutionellen und Wholesale-Investoren ein Vermögen von über 15 Milliarden Euro.



Einen Überblick über den Einsatz von CLOs in institutionellen Portfolios und ihre Rolle in der strategischen Asset Allocation gibt das AlphaDossier „CLOs: High-Yield-Renditen, Investment-Grade-Bonität“



Foto: CLO-Team von Lupus alpha © Lupus alpha