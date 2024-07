Politik in Frankreich wird weniger berechen­bar und weniger nach­voll­ziehbar – die Unge­wissheit steigt: Premier­minister Attal hat in Reaktion auf das Wahl­ergebnis seinen Rücktritt eingereicht. Was nun kommt, ist angesichts der geteilten National­ver­sammlung eine offene Frage. Denkbar sind eine "Regen­bogen­koalition" oder eine "geschäfts­führende Regierung“.



Politisch mag das nicht die angenehmste Option sein, aber für die Märkte wäre es akzeptabel. Wir halten an unserer kurzfristigen Spanne von 70-90 Basispunkten für den Risikoaufschlag von französischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren (kurz: OAT) gegenüber Bundesanleihen fest.



Die OAT-Bund-Spreads könnten sich kurzfristig etwas beruhigen, aber wir sehen für die nächste Zeit ein politisch instabiles Umfeld. Die Beziehungen zur EU könnten sich anspannen, insbesondere im Fall eines Defizitverfahrens. Rallys bei den OAT-Bund-Spreads sollten zum Verkauf genutzt werden; eine Ansteckung der Peripherie dürfte nur in engem Rahmen zu erwarten sein.



Foto: Peter Goves © MFS Investment Management