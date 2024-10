Die Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI), Bremen, begibt besicherte vier­jährige Anleihe im Volumen von 60 Mio. Euro. Kupon dürfte ca. 5,75% +3M Euribor (knapp 9%) betragen (ISIN NO0013355255. Die Trans­aktion wird von Pareto Securities als Sole Lead Manager begleitet.



Die Anleihe ist nach norwe­gischem Recht strukturiert (Nord Bond). Die Anleihe hat eine Stücke­lung von 1.000 Euro, die Mindest­order bei Emission beträgt 100.000 Euro. Investor Calls sind für heute und morgen geplant.



Die Mittel aus der Anleihe­emission werden zur Refinanzierung von Verbind­lichkeiten und allgemeine Unter­nehmens­zwecke verwendet. Die neue Anleihe wird u.a. für die Refinanzierung der 4,50% Nordwest Industrie Group GmbH-Anleihe 2019/25 (ISIN DE000A2TSDK9, WKN A2TSDK) verwendet, die eine Laufzeit bis 17.04.2025 und ein ausstehendes Volumen von 12 Mio. Euro hat.



NWI ist ein familiengeführtes Industrie­unternehmen (75% Familie Kurt Zech, 25% Familie Bernd Petrat) mit einer beinahe 30-jährigen Historie und assoziiertes Partnerunternehmen der Zech Group – ein Unternehmenskonglomerat mit einem Jahresumsatz von mehr als 4,5 Mrd. Euro.



Die Nordwest Industrie Finance GmbH ist in vier Bereichen tätig:



1) Ergonomische Bürosysteme (Marktführer in Deutschland)

2) Solar Mounting Systeme (Top 3 Europa)

3) Shop Fitting Lösungen (u.a. Aldi , Lidl , DM-Drogerie, Tesco…)

4) Leasing (Industriemaschinen)



Das Unternehmen hat einen „Global footprint“ mit 14 Produktionsstätten in Deutschland, den USA, der Tschechischen Republik und Brasilien.



Die Anleihe ist besichert (senior secured) und profitiert neben der Verpfändung der Geschäftsanteile (share pledges) von werthaltigen Sicherheiten (u.a. Grundschulden und Vorräte). Dem Wert des Sicherheitenpakets von über 250 Mio. Euro steht eine Verschuldung von ca. 170 Mio. Euro gegenüber.



Die Eigentümer haben historisch keinerlei Ausschüttungen vorgenommen und werden dies auch zukünftig vermeiden. Die Anleihebedingungen erlauben Ausschüttungen erst bei einem Verschuldungsgrad von <2,5x NetDebt/EBITDA (aktuell 4x).



Die CAPEX Phasen sind weitestgehend abgeschlossen. Der starke Cash Flow und die Einschränkung zukünftiger Ausschüttungen sollen zu einer starken Entschuldung während der Anleihelaufzeit führen.



Anleihegläubiger stehen gleichrangig zu den finanzierenden Banken unter Führung der Commerzbank und profitieren indirekt von maintenance covenants, die die Banken periodisch prüfen.



NWI erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023/24 (zum 30.06.) ein EBITDA von EUR 42 Mio. bei Eigenkapitalausstattung (EK Quote > 40%). Letzte EK-Erhöhung der Familien Zech/Petrat um 15 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023/24.



NWI – Geschäftsentwicklung

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25e Umsatz 491 581 395 425 adj. EBITDA 48 67 42 38 Net leverage 3,3x 2,7x 3,8x 3,2x Interest coverage ratio 16,2x 17,9x 6,5x 2,8x Ek-Quote 34% 32% 42% 42%

Umsatz und EBITDA in Mio. Euro



Eckdaten der neuen Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI)-Anleihe 2024/28

Emittent Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI), Bremen Status Senior secured Kupon ca. 5,75% +3M Euribor (knapp 9% p.a.) Zinszahlung quartalsweise Laufzeit Oktober 2028 Volumen bis zu 60 Mio. Euro,

kann auf bis zu 100 Mio. Euro aufgestockt werden Stückelung 1.000 Euro Mindestorder 100.000 Euro (bei Emission) ISIN NO0013355255 Anwendbares Recht Norwegisches Recht Trustee Nordic Trustee AS Listing Open Market Frankfurt (schnellstmöglich) und Nordic ABM (innerhalb von 6 Monaten) Sole Lead Manager Pareto Securities



www.fixed-incmoe.org

Foto: © NWI-Gruppe