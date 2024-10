Die Geschäfts­führung der Nordwest Industrie Group GmbH (die Gesellschaft und zusammen mit ihren Tochter­gesell­schaften die NWI-Gruppe) hat beschlossen, im Anschluss an eine von ihrer Tochter­gesell­schaft Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI Finance) geplante Emission einer neuen Anleihe die von der Gesell­schaft im Jahr 2019 begebenen Schuld­verschrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von 15 Mio. Euro und Fälligkeit am 17. April 2025 (ISIN DE000A2TSDK9) nach Maßgabe der Anleihe­bedingungen zu kündigen und zu 100,50% ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurück­zuzahlen. Die Vermarktung der neuen Anleihe im Nordic Bond-Format im Rahmen einer Privat­platzierung startet heute und wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet. Die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 durch die Gesellschaft setzt eine erfolgreiche Platzierung des Nordic Bond voraus. Den Tag der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 wird die Gesellschaft nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu gegebener Zeit festlegen und bekanntmachen.



Der von der NWI Finance angebotene Nordic Bond mit einer Stückelung von 1.000 Euro hat eine Laufzeit von vier Jahren, wird variabel verzinst und vorrangig besichert sein sowie norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme beträgt 100.000 Euro je Anleger.



Die geplante Nordic Bond-Emission ist Teil eines von der NWI Finance angestrebten Finanzierungspakets im Gesamtvolumen von rund 100 Mio. Euro, das zudem eine syndizierte Kreditfinanzierung umfasst und im Wesentlichen zur Rückzahlung bzw. Refinanzierung verschiedener Finanzverbindlichkeiten der NWI-Gruppe, einschließlich der Schuldverschreibungen 2019/2025 der Gesellschaft, verwendet werden soll.



Foto: © NWI-Gruppe