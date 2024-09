Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten Zeich­nungs­beginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via DirectPlace der Deutschen Börse geöffnet: Die Anleihe 2024/30 der Semper idem Underberg AG (ISIN: DE000A383FH4) kann ab dem heutigen Mittwoch, 11. September 2024, auch über die Deutsche Börse gezeichnet werden. Bei Nutzung von DirectPlace kann der Anleger bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über seine Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben.



Die Zeichnungsfrist an der Börse Frankfurt läuft für die neu aufgelegte Anleihe, die ein Zielvolumen von bis zu 35 Millionen Euro und eine Laufzeit von sechs Jahren hat, bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ. Das in Deutschland, Österreich und Luxemburg geltende öffentliche Angebot kann bei entsprechender Nachfrage jedoch vorzeitig beendet werden. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz soll spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben werden.



„Durch die neue Anleihe wollen wir die frühzeitige Refinanzierung der im nächsten Jahr fälligen Anleihe sicherstellen. Das soll es uns zugleich ermöglichen, unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Insgesamt konzentrieren wir uns auf die Markenmodernisierung, das internationale Geschäft und Innovationen“, sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher der Semper idem Underberg AG.



Bereits seit dem 4. September 2024 besteht erstmalig die Möglichkeit, auch über die Website der Emittentin (semper-idem-underberg.com/anleihe2024) die Anleihe zu zeichnen. Die Websitezeichnung läuft bis zum 20. September 2024, 18 Uhr MESZ – genau wie die Umtauschfrist für Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3). Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.



Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 3. September 2024 gebilligt hat.



Institutionelle Investoren können im Rahmen einer Privatplatzierung die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert, zeichnen.



www.fixed-income.org

Foto: © Semper idem Underberg



Eckdaten der Semper idem Underberg-Anleihe 2024/2030

Emittent Semper idem Underberg AG Kupon 5,75%-6,75% p.a., wird am 25.09. festgelegt Status unbesichert Zeichnungsfrist über Underberg: 04.09.-20.09.2024,

über Börse: 11.09.-25.09.2024 Umtauschfrist 04.09.-20.09.2024 Umtauschprämie 10 Euro je Anleihe (1,0%) einmalig Valuta 02.10.2024 Laufzeit 02.10.2030 (6 Jahre) Stückelung 1.000 Euro Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A383FH4 / A383FH Listing Open Market Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Internet www.semper-idem-underberg.com