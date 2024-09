Die neue Anleihe 2024/2030 der Semper idem Under­berg AG (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4) stößt bei insti­tutio­nellen Inves­toren sowie bei Privat­anlegern auf großes Interesse. Bislang einge­gangene Zeichnungen haben das Ziel­volumen von 35 Mio. Euro schon jetzt übe­rschritten. Basierend auf dem vorliegenden Zeich­nungs­volumen und dem Feedback institu­tioneller Investoren nach Abschluss der durchgeführten Roadshow hat die Semper idem Underberg AG in Abstimmung mit dem Sole Bookrunner, der IKB Deutsche Industriebank AG, beschlossen, die Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. einzuengen.



Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge nach dem Ende der Angebotsfrist voraussichtlich am 25. September 2024 festgelegt. Eine vorzeitige Beendigung des Angebotszeitraums bleibt unverändert vorbehalten.



Inhaber der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) können noch bis zum heutigen Freitag, 20. September, bis 18 Uhr von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen. Gleiches gilt für die Zeichnungsmöglichkeit auf der Homepage der Emittentin (https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024), die noch bis 18 Uhr besteht.



Der endgültige Kupon wird gemeinsam mit dem Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2024/2030 voraussichtlich am 25. September 2024 in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 2. Oktober 2024.



Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein. Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.



Eckdaten der Semper idem Underberg-Anleihe 2024/2030

Emittent Semper idem Underberg AG Kupon 5,75%-6,75% p.a., wird am 25.09. festgelegt Status unbesichert Zeichnungsfrist über Underberg: 04.09.-20.09.2024,

über Börse: 11.09.-25.09.2024 Umtauschfrist 04.09.-20.09.2024 Umtauschprämie 10 Euro je Anleihe (1,0%) einmalig Valuta 02.10.2024 Laufzeit 02.10.2030 (6 Jahre) Stückelung 1.000 Euro Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A383FH4 / A383FH Listing Open Market Sole Lead Manager IKB Deutsche Industriebank AG Internet www.semper-idem-underberg.com



Foto: © Semper idem Underberg