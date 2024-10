„Die UBM beweist auch dieses Jahr wieder, dass sie auf­grund ihrer Verläss­lichkeit das Ver­trauen des Kapital­marktes genießt und so viele Anleger ihr Enga­gement um weitere 5 Jahre ver­längern”, sagt Patric Thate, Finanzv­orstand der UBM Develop­ment AG.



Heute beginnt die Bar­zeichnungs­frist des 7,00% UBM Green Bond 2024/29 (AT0000A3FFK1) mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Dem Bar­zeichnungs­angebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019/25 und die Inhaber der UBM-Anleihe 2021/26 zum Umtausch dieser UBM-Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2024 vorangegangen, das von jeweils rund einem Viertel der Inhaber der UBM-Anleihe 2019/25 bzw. der UBM-Anleihe 2021/26 angenommen wurde. So wurde ein Gesamtnennbetrag von 73,6 Mio. Euro, der insgesamt aus dem Umtausch von Teilschuldverschreibungen der UBM-Anleihe 2019/25 und der UBM-Anleihe 2021/26 besteht, in den neuen UBM Green Bond 2024 umgetauscht. Die Umtauschfrist lief bis 15. Oktober 2024. Der Re-Offer Kurs wurde von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern mit 100,00% festgelegt.



Interessierte Anleger können den 7,00% UBM Green Bond 2024/29 voraussichtlich in der Zeit von 16. Oktober bis 22. Oktober 2024 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung des Angebots möglich ist und ein vorzeitiges Ende der Barzeichnungsfrist daher vorbehalten bleibt. Der UBM Green Bond 2024 wird in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 29. Oktober 2024. Die Notierung des UBM Green Bond 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.



