Der 7,00% Green Bond 2024/29 der UBM Develop­ment AG wurde erfolg­reich platziert und die Bücher wurden am gestrigen Montag vorzeitig geschlossen. „Mit knapp dem doppelten Volumen gegenüber der im Vorjahr emittierten Anleihe und einer fünfjährigen Laufzeit stimmt der Trend für die UBM am Kapital­markt“, betont Patric Thate, Finanz­vorstand der UBM Develop­ment AG und er hebt weiters hervor „Wir konnten damit das Rück­zahlungs­profil der UBM weiter glätten – ein wichtiger Wett­bewerbs­vorteil in der aktuellen Marktphase“. Mit dem jetzt begebenen Volumen haben über 80% der Anleihe-Finanzierungen der UBM einen Nachhaltigkeitsbezug, womit die UBM ihre Strategie „green. smart. and more.“ auch im laufenden Jahr konsequent umsetzt.



Dem Barzeichnungsangebot ist ein Angebot an die Inhaber der UBM-Anleihe 2019/25 und die Inhaber der UBM-Anleihe 2021/26 zum Umtausch dieser UBM-Anleihen in den neuen fünfjährigen UBM Green Bond 2024 vorangegangen, das von jeweils rund einem Viertel der Inhaber der UBM-Anleihe 2019/25 bzw. der UBM-Anleihe 2021/26 angenommen wurde.



Der UBM Green Bond 2024 (ISIN AT0000A3FFK1) wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten Geplanter Valutatag ist der 29. Oktober 2024. Die Notierung des UBM Green Bonds 2024 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.



Die Raiffeisen Bank International AG war Sole Global Coordinator und Paying Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.



Foto: UBM Vorstand © Philipp Horak-