NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,43 Prozent auf 112,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,10 Prozent.

Etwas belastet wurden die Anleihen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Als sicher geltende Staatspapiere waren weniger gefragt. Wesentliche Impulse fehlten ansonsten zum Wochenstart. Es wurden keine entscheidenden Konjunkturdaten veröffentlicht.

Zuletzt hatten überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten sowie die US-Inflationsentwicklung die Anleihekurse belastet. Sie hatten Erwartungen genährt, dass die Leitzinsen in den USA in den kommenden Monaten weniger stark gesenkt werden als bisher gedacht. Die US-Notenbank wird Anfang November und Mitte Dezember jeweils über die Leitzinsen entscheiden, die derzeit in einer Spanne zwischen 4,75 Prozent und 5,0 Prozent liegen./jsl/he