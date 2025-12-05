|
US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 112,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,13 Prozent.
Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die als sicher geltenden Anleihen. Das am Nachmittag veröffentlichte Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan verbesserte sich im Dezember etwas stärker als erwartet. Gestützt wurde der Indikator durch verbesserte Erwartungen der Verbraucher. Die Inflationserwartungen gingen zurück, blieben aber auf einem hohen Niveau.
"Die Verbraucher sehen seit November in einigen Bereichen leichte Verbesserungen, aber die allgemeine Stimmung ist weiterhin eher gedrückt", erklärte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Verbraucher beklagten weiterhin die Belastung durch die hohen Preise. An den Finanzmärkten wird in der kommenden Woche eine erneute Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed erwartet./jsl/men
