NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre moderaten Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,08 Prozent auf 110,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,23 Prozent. Im Handelsverlauf werden in den USA keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet.

Im Mittelpunkt des Interesses steht weiterhin die Geldpolitik . Es wird erwartet, dass die Notenbank Fed zur Jahresmitte erstmals die Leitzinsen wieder senken wird. Hintergrund ist die im vergangenen Jahr deutlich gesunkene Inflation. Zuletzt jedoch hat sich der Preisauftrieb überraschend wieder beschleunigt. Anleger blicken deshalb bereits auf den Freitag. Dann wird das Inflationsmaß PCE veröffentlicht, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird./la/bgf/mis