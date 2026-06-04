04.06.2026 15:33:38

US-Anleihen legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag gestiegen und haben die Verluste vom Vortag wieder wettgemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,23 Prozent auf 109,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,46 Prozent.

Am Markt für Staatsanleihen bleibt die Entwicklung der Ölpreise und die damit verbundenen Inflationssorgen ein bestimmender Faktor. Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen gestiegen waren, gingen sie am Donnerstag wieder zurück, was die Inflationssorgen dämpfte und die Renditen an den Anleihemärkten nach unten drückte.

Vor diesem Hintergrund rückten Konjunkturdaten in den Hintergrund. Eine überraschend hohe Zahl von Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA konnte die Kurse kaum bewegen. Am Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai erwartet, der wegen der Bedeutung für die US-Geldpolitik am Markt stark beachtet wird./jkr/he

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Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.

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