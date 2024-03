NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,16 Prozent auf 109,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 4,31 Prozent.

Am Dienstag beginnt die Zinssitzung der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend ihre Ergebnisse verkünden will. Es wird mit weiterhin stabilen Leitzinsen gerechnet. Die große Frage an den Finanzmärkten lautet, wann die Fed ihre straffe Haltung lockern wird. Am Anleihemarkt ist die erste Zinssenkung gegenwärtig für Juli voll eingepreist. Die Währungshüter zögern, weil Inflationsdaten zuletzt mehrfach höher ausgefallen sind als erwartet. Zudem entwickelt sich die US-Wirtschaft robust, was die Notwendigkeit für Zinssenkungen verringert.

In Japan hat die Zentralbank unterdessen den entgegengesetzten Weg eingeschlagen und ihren Leitzins erstmals seit 17 Jahren angehoben. Sie verabschiedete sich nicht nur von der jahrelangen Negativzinspolitik, auch beendete sie ihren Eingriff in den Anleihemarkt über die Steuerung der Zinskurve. Sie kauft jedoch weiterhin Staatsanleihen und signalisiert einen anhaltend lockeren Kurs. Fachleute rechnen daher nicht mit einer raschen geldpolitischen Normalisierung./bgf/jkr/stk