NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung in einem impulsarmen Handel. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 109,70 Punkte. In der zehnjährigen Laufzeit lag die Rendite bei 4,31 Prozent.

Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Kursbewegung am US-Rentenmarkt in engen Grenzen. Am Dienstag hatte ein unerwartet schwacher Rückgang der Inflation in den USA den Zinssenkungserwartungen einen Dämpfer versetzt und einen kräftigen Anstieg der Renditen ausgelöst.

Im Tagesverlauf wird mit einem weiter eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen keine wichtigen US-Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

