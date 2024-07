Das US-Bruttoinlandsprodukt fiel deutlich höher aus als erwartet, wobei die größte Überraschung der Aufbau von Lagerbeständen und die Steigerung des Privatkonsums waren. Auch wenn diese Zahlen noch revidiert werden können, stützen sie doch die Annahme einer weichen Landung – unser Basisszenario. Der aktuelle Bericht dürfte die angespannten Märkte etwas beruhigen, da er ein insgesamt solides zweites Quartal erkennen lässt. Wir halten jedoch fest, dass sich die Wirtschaft offenbar abschwächt, was in den kommenden Monaten zu weiterer Volatilität führen könnte.





Autor: Matt Peron, Global Head of Solutions, Janus Henderson Investors

Foto: Matt Peron © Janus Henderson Investors