Die globalen Anleihe­märkte bieten Anlegern weiterhin attraktive Renditen, trotz besteh­ender wirt­schaft­licher Unsicher­heiten. Ins­beson­dere die kurz­fristigen Aus­sichten für Unter­nehmens­anleihen sind positiv, erfordern jedoch ein aktives Management aufgrund steigender Risiken in Segmenten mit geringerer Kreditqualität. Zu diesem Schluss kommt der aktuelle "Active Fixed Income Marktbericht" von Vanguard zum dritten Quartal 2024. Vanguard setzt auf eine Strategie, die auf Unternehmensanleihen mit höheren Ratings fokussiert, um optimale Renditen bei gleichzeitiger Reduzierung des Marktrisikos zu erzielen.



Wichtigste Erkenntnisse:



• Wertentwicklung: Trotz anfänglicher Renditeanstiege aufgrund unerwartet hoher Inflation führten sinkende Inflations- und Wachstumsraten zu einer Trendwende. Riskantere Unternehmensanleihen zeigten die beste Performance.



• Ausblick: In den USA hat die Inflation so weit nachgelassen, dass die Fed bei einem unerwartet deutlichen Konjunkturrückgang Spielraum für Zinssenkungen hätte. Die Renditeprognosen für Anleihen sind gestiegen. Es wird nicht mit signifikanten Zinssenkungen in den USA noch in diesem Jahr gerechnet.



• Strategie: Die Gesamtrenditen bleiben in allen Anleihemarktsegmenten attraktiv, jedoch mahnen knappe Spreads im High-Yield-Segment zur Vorsicht.



Kelly Gemmell, Head of Fixed Income Product Specialism bei Vanguard Europe, kommentiert: „Wir glauben, dass wir uns im aktuellen Wirtschaftszyklus einem Wendepunkt nähern, und in der Vergangenheit war ein solches Umfeld für risikoarme Anleihen positiv."



Investmentimplikationen für Europa: Chancen in den Peripherieländern



In Europa sieht Vanguard attraktive Chancen, insbesondere in den Peripherieländern des Euroraums. Gemmell erklärt: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Peripherieländer des Euroraums schneller wachsen werden als Deutschland und die Risikoaufschläge für Staatsanleihen aus Ländern wie Griechenland und Spanien gegenüber deutschen Staatsanleihen sinken werden, wenn sich die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Peripherie relativ zu Deutschland verbessern."



Vanguard hat Griechenland und Spanien gegenüber Deutschland übergewichtet. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass sich die Konsumausgaben verstärkt auf den Dienstleistungssektor verlagert haben, wovon die Peripherieländer stärker profitieren als industrielastigere Volkswirtschaften wie Deutschland.



In Bezug auf Frankreich beobachtet Vanguard die politische Situation genau. Kelly Gemmell kommentiert: „Die Renditeaufschläge französischer Anleihen könnten kurzfristig sinken, doch eine Pattsituation im Parlament könnte Probleme mit sich bringen, insbesondere angesichts des Drucks auf die neue Regierung, die schwache französische Wirtschaft durch höhere Ausgaben zu stützen und gleichzeitig das steigende Haushaltsdefizit abzubauen."



Schwellenländeranleihen: Chancen im Investment-Grade-Segment



Vanguard sieht auch Potenzial in Schwellenländeranleihen, insbesondere im Investment-Grade-Segment. Kelly Gemmell erläutert: „Wir sehen Potenzial am kurzen Ende der Zinskurve bei Finanzwerten, europäischen Unternehmen und Schwellenländeranleihen mit Investment-Grade-Rating."



Kelly Gemmell betont jedoch die Wichtigkeit einer sorgfältigen Auswahl und Risikobewertung in diesem Segment. Des Weiteren fügt sie hinzu: „Das größte Risiko besteht aus unserer Sicht in hohen Zinsen, die so lange auf hohem Niveau verharren, bis sie Schaden anrichten. Für unsere Portfoliostrategie sind nach wie vor Bewertungen und Kreditqualität die wichtigsten Einflussfaktoren. An den Staatsanleihenmärkten sind diese Ungewissheiten besser eingepreist, an den Märkten für Unternehmensanleihen mit schwächerem Rating weniger gut.“



Anleihestrategie und Ausblick



Vanguard konzentriert sich auf Unternehmensanleihen mit höheren Ratings und strebt optimale Renditen bei reduziertem Exposure auf Marktrisiken an. Kelly Gemmell erklärt die Strategie: „Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, um von einem Anstieg der Zinskurve zu profitieren, der sich unserer Meinung nach fortsetzen wird. Das Timing ist schwierig, doch thematisch sollten mehrere Faktoren zu einer typischen, aufwärtsgerichteten Kurvenform beitragen."



Kelly Gemmell fasst zusammen: „Die Gesamtrenditen sind in allen Anleihemarktsegmenten weiterhin attraktiv, knappe Spreads im High-Yield-Segment veranlassen uns jedoch zur Vorsicht. Anlegerinnen und Anleger sollten sich jedoch die Gelegenheit nicht entgehen lassen, attraktive Renditen und mögliche Diversifizierungsvorteile aus den Kursgewinnen infolge überraschender Zinssenkungen abzuschöpfen."



www.fixed-income.org

Foto: © pixabay