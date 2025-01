Vienamesische HDBank emittiert Green Bond im Volumen von 118 Mio. USD

Die in Ho Chi Minh City, Vietnam, an­sässige HDBank (Börsen­kürzel: HDB) hat als erste Privat­bank Vietnams grüne Anleihen im Volumen von 3 Billionen VND (118 Mio. USD) begeben.



Die grünen Anleihen zielen darauf ab, ökologisch nach­haltige Projekte zu finan­zieren und eine grüne Wirtschafts­ent­wicklung mit Lauf­zeiten von zwei, drei und fünf Jahren zu fördern, wobei sie den Compli­ance-Standards der Inter­national Capital Market Association (ICMA) und der Loan Market Association (LMA) entsprechen.



Die grünen Anleihen haben großes Interesse bei prominenten institutionellen Anlegern geweckt und innerhalb eines bemerkenswert kurzen Zeitraums das volle Auftragsvolumen erreicht.



Das durch diese grünen Anleihen eingeworbene Kapital wird Projekten zugewiesen, die den im „Sustainable Finance Framework“ der HDBank festgelegten Kriterien entsprechen, mit dem Ziel, zum Umweltschutz beizutragen und eine grüne Wirtschaftsentwicklung voranzutreiben.



Vor der Ausgabe war die HDBank bereits eine der ersten Banken in Vietnam, die ein „Sustainable Finance Framework“ gemäß den Standards der ICMA und LMA angekündigt hat.



Dieses mit Unterstützung der IFC, einem Mitglied der Weltbank (WB), entwickelte Rahmenwerk erhielt von Moody's die Bewertung „sehr gut“.



Phạm Quoc Thanh, CEO von HDBank, sagte: „Die Einführung des Sustainable Finance Framework und der grünen Anleihen zeigt das Engagement der Bank für eine nachhaltige Entwicklung.



„Diese Initiative fördert grünes Wachstum und mobilisiert langfristiges Kapital für Projekte, die den CO2-Ausstoß reduzieren und das Ziel der Regierung zur CO2-Neutralität bis 2050 unterstützen.“



HDBank ist auch eine der ersten Banken in Vietnam, die ein Umwelt- und Sozialrisikomanagementsystem eingerichtet hat, das auf die Förderung von grünen Krediten und nachhaltiger Finanzierung abzielt.



Seit mehreren Jahren erhält der Kreditgeber Auszeichnungen von internationalen Institutionen wie IFC, ADB, DEG und Proparco für seine Initiativen zur Klimafinanzierung und Gleichstellung der Geschlechter.



Die Bank war auch die erste in Vietnam, die ein ESG-Komitee (Environmental, Social, and Governance) zur Überwachung der nachhaltigen Entwicklung eingerichtet hat.



Im Jahr 2024 veröffentlichte sie einen Bericht über die nachhaltige Entwicklung Vietnams.



Im Jahr 2024 wurde sie zum fünften Mal in Folge als eine der Top 20 im Vietnam Sustainable Development Index anerkannt (VNSI) von der Ho-Chi-Minh-Stadt-Börse (HoSE).



