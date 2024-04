Alphabet Aktie: Allzeithoch nach starken Zahlen! Wie schnell wachsen Google, YouTube, Cloud dank KI?









Die Gründung von Alphabet ermöglichte es Google, sich auf seine Kernbereiche zu konzentrieren, während andere innovative Projekte und Geschäftsbereiche in eigenständigen Unternehmen untergebracht wurden. Diese Struktur schafft Flexibilität für Wachstum und Diversifizierung und ermöglicht Alphabet, in verschiedene Branchen und Technologien zu investieren, um langfristigen Erfolg zu erzielen. An diesem Wachstum ist bisher keine Sättigung zu finden. Dies gilt auch für YouTube. Am Wachstum der Videoplattform und deren damit verbundenen Werbeeinnahmen gibt es ebenfalls wenig Begrenzung des Wachstums zu sehen.





Damit stellt Alphabet eine beeindruckende Erfolgsbilanz in Bezug auf Innovation und Technologieführerschaft dar. Es investiert weiter stark in Forschung und Entwicklung, um neue Technologien voranzutreiben und die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine starke Unternehmenskultur geprägt, die auf Kreativität, Zusammenarbeit und kontinuierlicher Verbesserung basiert. Trotz der Größe und Vielfalt strebt Alphabet weiterhin an, Innovationen voranzutreiben und positive Auswirkungen auf die Welt zu haben. Es verfolgt eine langfristige Vision, die darauf abzielt, die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und miteinander kommunizieren, zu verändern.





Für den Kapitalmarkt standen nicht nur die Wachstumsperspektiven im Vordergrund, sondern vor allem auch die potenziellen Gewinne. Hier überzeugte Alphabet auf ganzer Linie und schüttete einen Teil der Gewinne als Dividende aus. Dieses Highlight, die Kursreaktion und die Chartanalyse bekommst Du im folgenden Video zusammen präsentiert. Für die nächsten Signale nutzen wir das Freestoxx-Tool.









Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.