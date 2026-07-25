CFD-Marktstudie 2026 - Ihre Meinung zählt!

Wie entwickelt sich das CFD-Trading? Welche Märkte stehen aktuell im Fokus? Welche Strategien und Themen beschäftigen Trader heute?

Mit der CFD-Marktstudie 2026 möchten der Contracts for Difference Verband e. V. (CFD-Verband) und das CFin – Research Center for Financial Services der Steinbeis-Hochschule wertvolle Einblicke in das Trading-Verhalten und die Erwartungen von Anlegern gewinnen.

Egal, ob Sie bereits aktiv CFDs handeln oder sich grundsätzlich für die Finanzmärkte interessieren – Ihre Einschätzungen leisten einen wichtigen Beitrag, aktuelle Entwicklungen und Trends im Trading besser zu verstehen.

Die Teilnahme an der Umfrage dauert nur wenige Minuten. Selbstverständlich werden alle Antworten ausschließlich anonym ausgewertet und vertraulich behandelt.

Als Dankeschön wartet ein Gewinnspiel

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden attraktive Preise verlost:

📱 1 × Apple iPad Air (neueste Generation)

🎁 3 × Amazon-Gutscheine im Wert von je 50 €

Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie die Forschung rund um den CFD-Markt und helfen dabei, ein aktuelles Bild der Trading-Community zu zeichnen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung – wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Verlosung!





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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



