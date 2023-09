Nike Aktienanalyse: Gewinn überzeugt! Möglicher Einstieg in die Aktie des Sportartikel-Giganten?





Nike ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sportbekleidungs- und Sportartikelindustrie. Gegründet im Jahr 1964 von Phil Knight und Bill Bowerman unter dem Namen "Blue Ribbon Sports", hat sich Nike zu einer globalen Marke entwickelt, die für Innovation, Qualität und Sportkultur steht.





Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beaverton, Oregon, USA, und ist bekannt für seine ikonische Swoosh-Logo, das für Bewegung und Geschwindigkeit steht. Nike ist in verschiedenen Sportkategorien tätig, darunter Laufen, Basketball, Fußball, Tennis, Golf und viele andere.





Nike hat es sich zur Mission gemacht, Athleten auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu befähigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dies zeigt sich in ihrem Slogan "Just Do It", der eine Aufforderung zur Entschlossenheit und zur Überwindung von Hindernissen darstellt.





Das Unternehmen hat eine lange Geschichte der Innovation in der Sportbekleidung und Schuhbranche. Nike führte bahnbrechende Technologien wie die Air-Sohle und die Flyknit-Obermaterialien ein, die den Komfort und die Leistung von Sportprodukten verbesserten. Diese kontinuierliche Suche nach Verbesserungen hat Nike zu einer vertrauenswürdigen Wahl für Profi- und Freizeitsportler gleichermaßen gemacht.





Abgesehen von seiner sportlichen Seite hat Nike auch die Straßenmode beeinflusst und Kollaborationen mit bekannten Designern und Künstlern wie Virgil Abloh und Travis Scott eingegangen, um ein breiteres Publikum anzusprechen. Die Marke ist auch in China bekannt, auch wenn die schwindenden Umsätze seit dem letzten Jahr für den Konzern eine Herausforderung sind. Auf diese Daten und damit die „Baustelle“ im Haus von Nike blicken wir skeptisch und bewerten diese vor dem Hintergrund der aktuellen Quartalszahlen.





Darüber hinaus setzt sich Nike für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein. Das Unternehmen arbeitet daran, seine Umweltauswirkungen zu reduzieren und setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Vielfalt in der Sportwelt ein. Damit ist die Marke auch weltweit entsprechend stark positioniert und gefragt.





Mit einer starken Präsenz in der ganzen Welt mit mehr als 1.000 Stores und einer breiten Palette von Produkten für Sport und Lifestyle (deren Verteilung wir ebenfalls prozentual aufzeigen) bleibt Nike eine führende Marke, die die Art und Weise, wie Menschen Sport treiben und Mode leben, nachhaltig beeinflusst. Untermarken runden das Angebot des Konzerns ab.





Wie skizziert sich diese Entwicklung im Aktienkurs? Mit dem Freestoxx-Tool ergründen wir diese Frage und bewerten die erste positive Reaktion auf die Quartalszahlen vom 28. September interaktiv.





Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:













Das Video zur Nike Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Nike das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:









Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:





Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen







Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.