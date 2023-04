Wann wird Tesla die Quartalszahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen?



Tesla wird am Mittwoch, den 19. April, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird am selben Tag stattfinden.





Konsens zu den Quartalszahlen von Tesla



Tesla wird im ersten Quartal voraussichtlich einen Umsatzanstieg von 24 % gegenüber dem Vorjahr auf 23,3 Mrd. $ verzeichnen. Es wird erwartet, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 % auf 0,86 USD sinken wird, wobei das ausgewiesene Ergebnis je Aktie unter dem Strich um 29 % auf 0,68 USD zurückgehen wird, so die Konsenszahlen von Refinitiv.





Vorschau zu den Quartalszahlen von Tesla



Es ist bereits bekannt, dass Tesla in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 440.808 Fahrzeuge produziert und 422.875 davon an Kunden ausgeliefert hat.









Tesla hat seit Anfang 2023 mehrere Preissenkungen in verschiedenen Regionen vorgenommen, in der Hoffnung, die Nachfrage anzukurbeln. Während die Produktion und die Auslieferungen in diesem Zeitraum einen neuen Rekord erreichten, gab es jedoch nur einen leichten Anstieg gegenüber dem letzten Quartal, was darauf hindeutet, dass die Preissenkungen die Nachfrage nicht so stark ankurbeln wie erhofft. Dies wird in diesem Quartal zu einem langsameren Umsatzwachstum führen.



Die Auslieferungen stiegen im ersten Quartal um 36 % im Vergleich zum Vorjahr, was zwar stark ist, aber immer noch nicht das von Tesla angestrebte Wachstum von 50 % erreicht, was darauf hindeutet, dass mehr Unterstützung nötig sein könnte, um das Volumen anzukurbeln, wenn das Unternehmen dieses Ziel nach Jahren des Rückstands erreichen will.



Auch die vierteljährliche Produktion blieb mit einem Anstieg von 44 % hinter diesem Ziel zurück. Tesla strebt an, im Jahr 2023 insgesamt 1,8 Millionen Autos zu produzieren, was etwa 31 % über dem Wert von 2022 liegen würde. CEO Elon Musk hat die Möglichkeit in Aussicht gestellt, 2 Millionen Autos zu produzieren, aber das wäre immer noch zu wenig, da dies eine Steigerung von 46 % im Vergleich zum Vorjahr bedeuten würde.



Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Rentabilität, wie sich die Preissenkungen auf die Margen auswirken werden.



"Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Preissenkungen Teslas Notwendigkeit widerspiegeln, die Nachfrage anzukurbeln, und einen expliziten Tausch von Margen gegen Volumen darstellen", sagte Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi letzte Woche. Mehrere Analysten haben davor gewarnt, dass es in diesem Jahr zu weiteren Preissenkungen kommen könnte und dass die Rentabilität im ersten Quartal nicht unbedingt die Talsohle erreichen wird.



Tesla könnte beeindrucken, wenn es die Preissenkungen durch niedrigere Kosten ausgleichen kann, um seine Gewinnspanne zu schützen, aber ein schwaches Ergebnis könnte die Sorgen über die Kapazitäten und den Mangel an neuen Modellen wieder aufleben lassen und die Konsensschätzungen für 2023 gefährden. Vor diesem Hintergrund erwartet die Wall Street eine Bruttomarge von 23,0 % für den Automobilsektor und eine Gesamtbruttomarge von 21,2 % für das erste Quartal, so die Konsenszahlen von Bloomberg.



Man hofft, dass die verbesserten Skaleneffekte, die durch den Hochlauf der neueren Fabriken in den USA und Deutschland erzielt werden, und der Rückgang der Lithiumpreise in diesem Jahr etwas Spielraum bieten und die Auswirkungen der Preissenkungen teilweise auffangen werden.



Wenn die Konsenszahlen stimmen, dann werden wir die engsten Margen seit Ende 2019 erleben! Wichtig ist, dass Finanzchef Zachary Kirkhorn Anfang des Jahres versprochen hat, die Margen bei über 20 % zu halten. Das ist also ein wichtiger Wert, den man im Auge behalten sollte - vor allem, da einige an der Wall Street weitere Preissenkungen erwarten.



Ein Grund dafür, dass Tesla es sich leisten kann, einen Teil seiner Marge zu opfern, ist, dass seine Rentabilität besser ist als die seiner Konkurrenten. Das bedeutet, dass Tesla im Vergleich zu seinen Konkurrenten, zu denen sowohl kleinere Start-ups als auch traditionelle Autohersteller gehören, besser in der Lage ist, die Auswirkungen von Preissenkungen aufzufangen.





So sagte der CEO der französischen Marke Renault erst heute, dass das Unternehmen die Preise für seine Elektroautos weltweit überprüfe, nachdem Tesla letzte Woche angekündigt hatte, die Preise in Europa zu senken, nachdem es bereits zu Beginn des Jahres in China, den USA und anderswo Preissenkungen vorgenommen hatte. Es ist klar, dass [Teslas Preissenkungen] eine Herausforderung darstellen, angefangen bei den Kosten. Das ist eine Warnung, die wir im Auge behalten", sagte CEO Fabrice Cambolive.



Dies zeigt, dass Tesla bei den Preissenkungen die Führung übernimmt und die Haltung auf dem Markt diktiert, anstatt als Mitläufer zu agieren und auf die Schritte der Konkurrenten zu reagieren.



Dennoch wissen wir, dass sich der Wettbewerb verschärft und dass die traditionellen Autohersteller beginnen, sich bemerkbar zu machen, da sie die Produktion ihrer Elektrofahrzeuge erhöhen und weitere EV-Start-ups anlaufen. In der Spitze stammten 86 % aller im dritten Quartal 2018 in den USA verkauften Elektrofahrzeuge von Tesla, aber dieser Anteil sank im vierten Quartal auf 57 %, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht.



Eine Sorge ist, dass Tesla es versäumt hat, neue Modelle einzuführen und eine begrenzte Auswahl im Angebot hat, was den Druck erhöhen könnte, sein Portfolio in Zukunft aufzufrischen. Die Einführung des Cybertrucks Ende 2023 (nach mehreren langen Verzögerungen) könnte 2024 einen neuen Katalysator darstellen. Andernorts befindet sich der Tesla Semi derzeit in der Pilotproduktion und der Roadster sowie das Robotaxi sind beide in der Entwicklung.











Wie geht es mit der TSLA-Aktie weiter?



Die Tesla-Aktie hat sich in den letzten zwei Wochen nur mühsam wieder über den 50-Tage-Durchschnitt nach oben gekämpft, aber ein gut aufgenommenes Geschäftsergebnis könnte die Aktie wieder über diese Marke steigen lassen und den 200-Tage-Durchschnitt bei 215 $, der in etwa dem Höchststand von 2023 entspricht, wieder in Sichtweite bringen. Ein Anstieg über diese Marke könnte die Tür für einen Anstieg über das Novemberhoch bei 234 $ öffnen.



Jeglicher Druck könnte die Aktien in Richtung des gleitenden 100-Tage-Durchschnitts bei 171,50 $ drücken, obwohl sich 167 $ als festere Unterstützung erweisen könnte, wenn man bedenkt, dass dieser Wert im vergangenen November einen kurzen Boden bildete und den Tiefpunkt im März markierte. Ein Abrutschen nach unten würde die Tiefststände von Anfang 2023 wieder ins Blickfeld rücken.



Die 42 Broker, die Tesla beobachten, haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 197,44 $, was bedeutet, dass es nur ein Aufwärtspotenzial von etwa 6 % gegenüber dem aktuellen Niveau gibt. Dieser Wert hat sich in den letzten Monaten leicht nach oben bewegt, entspricht aber immer noch weitgehend dem Kursziel, das Anfang 2023 für die Aktie festgelegt wurde.

















