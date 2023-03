Der USD/JPY gehört zu den wichtigsten Währungspaaren, die es in dieser Woche zu beobachten gilt. Grund dafür sind die erhöhte Volatilität des Yen in letzter Zeit und die Tatsache, dass in dieser Woche einige wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA anstehen.



- Yen fällt, da sich die Risikobereitschaft verbessert

- USD/JPY könnte aufgrund sinkender Zinserwartungen wieder nachgeben

- Core PCE zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsdaten

USD/JPY erholt sich angesichts der gestiegenen Risikobereitschaft

Zu Beginn dieser Woche hellte sich die Stimmung an den Märkten merklich auf. Die Anleger hofften, dass die Behörden und Regulierungsbehörden in der Lage sein würden, die Spannungen im Bankensektor einzudämmen. Der USD/JPY und andere Yen-Paare erholten sich, ebenso wie die Aktienindizes.



Die Risikobereitschaft verbesserte sich in der zweiten Hälfte des Freitagshandels, und diese Dynamik setzte sich auch im Montagshandel fort.



Es gab jedoch keine neuen Nachrichten, so dass die Banken weiterhin im Mittelpunkt stehen werden. Sollten wir Anzeichen für neuen Stress in diesem Sektor sehen, dürfte dies eine Erholung des Yen auslösen und das Währungspaar USD/JPY schwächen.

Was hat den USD/JPY-Kurs in letzter Zeit nach unten gedrückt?

Der Yen, der von vielen als Zufluchtswährung angesehen wird, hat in den letzten Wochen auf breiter Front zugelegt. Befürchtungen, dass die Deutsche Bank kurz vor dem Zusammenbruch steht, schickten sichere Häfen am Freitag in die Höhe, was den USD/JPY kurzzeitig unter die 130,00-Marke drückte.



Unterstützung fand der Yen in letzter Zeit auch durch steigende Anleihen aus den USA und der ganzen Welt, wodurch sich der Abstand zwischen den weltweiten Renditen und denen Japans verringerte. Die Furcht vor einer Ansteckung innerhalb der Banken hat die Anleiherenditen in den letzten Wochen nach unten getrieben, da die Anleger Sicherheit in Staatsanleihen und Gold suchten.



Aufgrund des Stresses im Bankensektor und der nicht ganz so risikofreudigen Äußerungen der Zentralbankchefs hat der Markt begonnen, eine Pause im globalen Straffungskurs einzupreisen. Tatsächlich nahmen die Befürchtungen letzte Woche so stark zu, dass die Geldmärkte bereits im Juni eine Zinssenkung der Fed um einen Viertelprozentpunkt eingepreist haben. Das mag zwar eine Überreaktion sein, zeigt aber, wie schnell sich die Dinge ändern können.

USD/JPY könnte wieder abwärts tendieren

Unserer Meinung nach besteht eine gute Chance, dass der USD/JPY seinen Abwärtstrend wieder aufnimmt. Da der Markt immer zuversichtlicher wird, dass die großen Zentralbanken ihre Zinserhöhungen pausieren und möglicherweise sogar in nicht allzu ferner Zukunft mit Zinssenkungen beginnen werden, dürfte dies die Anleiherenditen und damit auch den USD/JPY nach oben begrenzen.



Die Anleihekurse könnten bei neuen Befürchtungen in Bezug auf die Banken oder bei weiteren Anzeichen für eine Verlangsamung der weltweiten Wirtschaftstätigkeit erneut anziehen. Schließlich müssen die Auswirkungen eines der schnellsten geldpolitischen Straffungszyklen der Zentralbanken erst noch vollständig auf die Wirtschaft durchschlagen. Unterdessen hat die Bank of Japan in Zeiten hoher Inflation den Gürtel nie enger geschnallt. Es gibt also nicht viel, was sie tun kann, wenn andere schließlich anfangen, ihre Zinssätze zu senken. Genau aus diesem Grund wurde der Yen in den letzten Wochen so stark gestützt, und genau deshalb könnte der USD/JPY unserer Meinung nach bald auf ein neues Jahrestief zusteuern.

Wichtige Daten, die den USD/JPY diese Woche beeinflussen könnten

In dieser Woche stehen in den USA eine ganze Reihe von Daten an, unter anderem zum Verbrauchervertrauen und zum Immobilienmarkt. Aber es ist der Core PCE Price Index, der wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit zum Ende der Woche auf sich ziehen wird. Nach der geldpolitischen Entscheidung der Fed in der vergangenen Woche wird der Markt den eingehenden Inflationsdaten große Aufmerksamkeit schenken, um herauszufinden, ob weitere Zinserhöhungen folgen werden oder ob die Fed auf die Bremse treten wird. Der Core PCE-Preisindex ist das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation, so dass der Markt keine überraschenden Werte auf die leichte Schulter nehmen wird.

Kurodas Amtszeit endet diese Woche

Unterdessen wird Haruhiko Kuroda, der seit März 2013 Gouverneur der Bank of Japan ist, Ende dieser Woche seine Amtszeit beenden und durch Kazuo Ueda ersetzt werden. Es ist nicht auszuschließen, dass einige Anleger in Erwartung eines möglichen Wechsels in der Geldpolitik der BoJ den Yen zu kaufen beginnen. Viele Marktbeobachter erwarten jedoch eine schrittweise Normalisierung der Politik unter der neuen Führung der Zentralbank. Daher dürfte die Volatilität aufgrund des Wechsels nur begrenzt sein.

Technische Analyse des USD/JPY

Quelle: TradingView

Nach seinen drastischen Kursverlusten musste sich der USD/JPY von der psychologisch wichtigen Marke von 130,00 erholen. Er fiel am Freitag unter diese Marke, aber nachdem er sie zurückerobert hatte, gelang es dem Paar, weiter nach oben zu steigen, da die Verkäufer ihre Positionen abbauten. Infolge der Erholung wurde auf dem Tages-Chart eine Doji/Hammer-Kerze dargestellt. Diese bullische Umkehrkerze hat den Bullen eine gewisse Zuversicht gegeben, dass die Kurse die Talsohle erreicht haben könnten. Dennoch wird diese Gruppe von Marktteilnehmern sicherlich weitere steigende Kursbewegungen zur Bestätigung sehen wollen.



In der Tat würden wir einem einzigen Kerzenmuster allein nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Angesichts der niedrigeren Höchst- und Tiefststände ist der Trend des USD/JPY eindeutig rückläufig. Er könnte sich also wieder umkehren, weshalb es wichtig ist, die Widerstandsbereiche genau zu beobachten.



Eine solche Zone ist der schraffierte Bereich auf dem Chart zwischen 131,55 und 132,30, der in der Vergangenheit von entscheidender Bedeutung war. Die Bären werden diesen Bereich verteidigen müssen, um den kurzfristigen Abwärtstrend aufrechtzuerhalten.



Auf Tagesbasis werden die Bullen, die aufgrund der bullischen Kerze vom Freitag gekauft haben, in Schwierigkeiten geraten, wenn der USD/JPY unter das Tief bei 130,50 fällt. Sollte dies geschehen, könnte eine Bewegung unter das Tief vom Freitag das nächste Abwärtsziel für die Bären sein.



