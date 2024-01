2.500 aktive Entwickler pro Monat: Solana-Netzwerk erreicht Meilenstein - und so könnte es weitergehen

• Solana mit neuem Meilenstein• Wichtige Kennzahl• Electric Capital bemisst geringere Entwickleranzahl

Solana-Report: Mehr als 2.500 aktive Entwickler pro Monat

Das Blockchainprojekt Solana hat einen Meilenstein erreicht: Wie die Solana Fundation, der Entwickler hinter der Blockchain und der dazugehörigen Kryptowährung SOL, Anfang Januar 2024 bekanntgab, könne man nun mehr als 2.500 aktive Entwickler pro Monat zu seinen Unterstützern zählen.

1/ In 2023, the Solana developer ecosystem made major advances in tooling, developer experience, & quality of content.



Today the Solana ecosystem has over 2500 monthly active developers on open source repositories and developer retention is over 50%.https://t.co/XwByL3HSuR?? pic.twitter.com/UnglforurA January 8, 2024

In ihrem "2023 State of the Solana Developer Ecosystem"-Report verriet die Organisation weitere Details zum Erreichen der Hürde. "Im vergangenen Jahr hatten wir eine konstante Zahl von 2.500 bis 3.000 monatlich aktiven Entwicklern, die auf Solana aufbauten", heißt es im Bericht.

Wichtige Kennzahl für Wachstum des Solana-Netzwerks

Die Anzahl der aktiven Entwickler pro Monat ist deshalb wichtig, weil sie als Kennziffer dafür genutzt werden kann, wie schnell und stark die Solana-Blockchain wächst, so die Macher der Kryptowährung im Jahresreport. "Eine der einfachsten Möglichkeiten, das Wachstum eines Netzwerks zu messen, ist die Anzahl der monatlich aktiven Entwickler, die an der Kette arbeiten", heißt es weiter. "Eine konstante Anzahl von Entwicklern ist ein wichtiger Indikator für ein gesundes Ökosystem, da es die Fähigkeit des Ökosystems unter Beweis stellt, neue Talente anzuziehen und zu halten."

Weitere Entwickler an privaten Repositories beteiligt

Angaben der Solana Foundation zufolge dürfte die tatsächliche Entwicklerzahl sogar noch höher ausfallen, da die vorgestellten Daten nur diejenigen Unterstützer beinhalten, die an öffentlichen Repositories arbeiten. Darüber hinaus werde das Netzwerk aber auch in privaten Verzeichnissen weiterentwickelt. "Dies kann dazu führen, dass die Zahl der aktiven Entwickler zu einem bestimmten Zeitpunkt unterschätzt wird", erklärten die Ersteller des Berichts. "Die Solana Foundation hat sich verpflichtet, das Wachstum der Open-Source-Gemeinschaft auf der Solana-Blockchain zu unterstützen, und die erneute Unterstützung der Stiftung für die öffentliche Entwicklung wird dazu beitragen, Innovationen für die Zukunft von Solana-basierten Anwendungen voranzutreiben."

Developer Report von Electric Capital berechnet niedrigere Anzahl

Dem entgegen stehen allerdings Daten der auf Kryptowährungen spezialisierten Risikogesellschaft Electric Capital, die in ihrem Developer Report die Open-Source-Entwicklung der Krypto-Branche durchleuchtet. Dazu wertet das Unternehmen GitHub-Repositories und Quellcode verschiedenster Krypto-Projekte aus und bereitet die so erhaltenen Daten auf. Gemäß des Berichts vom 31. Dezember betrug die Anzahl aktiver Solana-Entwickler im Monat 1.615.

Darüber hinaus verriet Electric Capitals Developer Report, dass der Großteil der beteiligten Programmierer weniger als zehn Tage pro Monat am Projekt gearbeitet habe.

Solana nutzt Open-Source-Daten

Der Solana Foundation zufolge habe die Kennziffer jedoch in jedem Monat des Jahres 2023 über der Marke von 2.500 Entwicklern gelegen. Ob beide Berichte auf unterschiedliche Datenquellen zugreifen, ist dabei nicht ersichtlich. "Bei der Solana Foundation nutzen wir einen Open-Source-Dienst, um Entwicklerdaten zu sammeln und haben öffentlich dokumentiert, wie wir diese Daten sammeln", schrieb der SOL-Entwickler in seinem jährlichen Report dazu. So ist über eine Projektseite auf GitHub einsehbar, welche Bibliotheken die Solana Foundation für ihre Zusammenstellung nutzt und wie die Daten weiterverarbeitet werden.

Abwanderung von Ethereum zu Solana?

Zum Vergleich: Das Ethereum-Netzwerk umfasst laut Developer Report monatlich 7.864 aktive Entwickler. Laut "BeInCrypto" gilt Solana unter Ethereum-Nutzern momentan als attraktive Alternative. So könne das Rollup-Ökosystem der zweitgrößten Kryptowährung zwar durch die Auslagerung von Transaktionen die Geschwindigkeit auf der Haupt-Blockchain verbessern, vielen Entwicklern seien die zahlreichen Neben-Umgebungen mittlerweile aber zu chaotisch geworden. Deshalb finde eine Abwanderung zur untrennbar zusammengesetzten Solana-Blockchain statt.

Krypto-Analyst hält Ethereum für überlegen

Krypto-Analyst Miles Deutscher hält es hingegen für verfrüht, Ethereum schon abzuschreiben, wie er via X (ehemals Twitter) schrieb.

It's the "Ethereum is dead" stage of the cycle again.



This narrative seems to intermittently rear its head (usually when $ETH is experiencing slow price action).



Funnily, just 6 months ago people were saying the same thing about $SOL and the Alt-L1 thesis.



Don't forget that… - Miles Deutscher (@milesdeutscher) December 21, 2023

So verfüge Ethereum nach wie vor über das größte Entwickler-Ökosystem, den höchsten Finanzierungsanteil, die Chance auf einen Spot-ETF, die meisten Nutzer und Transaktionen, eine attraktivere Dezentralisierung sowie eine deflationäre Funktion.

Darüber hinaus werden die Marktkapitalisierungen der beiden Kryptowährungen durch viele Milliarden US-Dollar voneinander getrennt. Während alle Solana-Token zuletzt 39,95 Milliarden US-Dollar wert waren, betrug der Wert aller Ether-Coins 295,61 Milliarden US-Dollar (Stand vom 20. Januar 2024).

