2 Things to Expect From Your First Bitcoin ETF Purchase in 2026
Spot Bitcoin (CRYPTO: BTC) exchange-traded funds (ETFs) have become big business since their initial launch in January 2024. Today, cryptocurrency ETFs account for nearly $150 billion in assets with nearly half of that coming from the iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT). But if you're choosing to go with a Bitcoin ETF this year instead of buying Bitcoin directly through one of the exchanges, there are a couple of things you should know first.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1668
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
185,3495
|
0,8695
|
|
0,47
|Britische Pfund
|
0,8663
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9314
|
0,0009
|
|
0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,1035
|
0,0064
|
|
0,07
