4 Coins mit der höchsten Rendite in den letzten 7 Tagen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der große Abwärtstrend der letzten Wochen scheint vorerst beendet zu sein, nachdem der Kryptomarkt in den letzten Tagen eine deutliche Erholung erfahren hat. In diesem Zusammenhang ging es allerdings nicht nur für Altcoins wie Bitcoin und Ethereum bergauf, sondern genauso für diverse Meme-Coins und Newcomer auf dem Markt. Wir haben die vier besten Kryptocoins der letzten sieben Tage in diesem Beitrag zusammengefasst und zum Schluss noch eine Investmentalternative parat.

Popcat (SOL) – Der Katzen-Meme-Coin

Bei Popcat handelt es sich um einen Meme-Coin auf der Basis von Solana, der auf eine Katze als Meme-Figur setzt, entgegen dem Hund als beliebte Meme-Figur in der Kryptoszene. Innerhalb der letzten sieben Tage hat der Spaßcoin mehr als 55 Prozent an Wert gewonnen, mehr als überraschen, wenn man der Meinung vieler Krypto-Experten folgt. Ein Grund für den starken Anstieg war der Kauf eines Krypto-Wals im Wert von 5,73 Millionen US-Dollar. Im gleichen Zeitraum gewann Solana rund 7,3 Prozent an Wert und damit deutlich weniger als der Meme-Coin.

Artificial Superintelligence Alliance (FET) – Der KI-Token mit starken Kursgewinnen

Nicht nur der Meme-Coin Popcat konnte in den letzten sieben Tagen deutliche Kursgewinne im mittleren zweistelligen Prozentbereich erzielen, sondern auch der KI-Token FET, um genauer zu sein 51,2 Prozent. Hinter dem AI-Token steht eine Plattform, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Nutzung von Ressourcen in verschiedenen Wirtschaftszweigen zu optimieren. Ein Beispiel dafür sind die Logistik und das Finanzwesen. Damit das gelingt, stehen auf der Plattform verschiedenste Werkzeuge und APIs zur Verfügung, die die Entwickler individuell und einfach nutzen können. Das Konzept scheint in der aktuellen Marktphase augenscheinlich sehr gut anzukommen, was den FET-Token auf eine Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden US-Dollar hebt.

FLOKI – Marketing in der Premier League

Auch der Meme-Coin namens FLOKI zählt zu den Spitzenreitern der letzten sieben Tage, mit einem Kursgewinn von insgesamt 25,2 Prozent. FLOKI ist dabei keineswegs ein Unbekannter am Kryptomarkt, denn die Erstauflage erfolgte bereits im September 2021. Die Marktkapitalisierung ist mit dem jüngsten Anstieg auf 1,5 Milliarden US-Dollar angestiegen, womit der Meme-Coin auf Platz 52 aller Kryptowährungen liegt. Dabei gilt es allerdings anzufügen, dass die Marktkapitalisierung vor wenigen Wochen noch bei mehr als drei Milliarden US-Dollar lag, was gleichzeitig auch das Potenzial aufzeigt, welches sich hinter FLOKI verbirgt. Hinzu kommt eine jüngste Partnerschaft in der Premier League, womit FLOKI demnächst im britischen TV zu sehen ist.

Immutable (IMX) – Die NFT-Handelsplattform

Direkt an die Kursgewinne von FLOKI schließt Immutable mit einem Kursgewinn von 21,2 Prozent an. Hinter dem Krypto-Coin verbirgt sich eine Handelsplattform, die NFTs in den Fokus nimmt. Für Optimismus sorgt in diesem Zusammenhang insbesondere die jüngste Meldung, dass die Gewinne zuletzt einen deutlichen Anstieg erfahren haben. Demnach sind die Gewinne zuletzt um deutliche 16 Prozent angestiegen. Ein Grund dafür ist die Layer-2-Plattform, welche dem Projekt zugrunde liegt und selbst zuletzt in den unterschiedlichsten Nutzungsformen deutlich an Volumen gewonnen hat. Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar gehört der Krypto-Token zudem zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Kryptomarkt.

Meme-Games-Token als Investmentalternative

Anders als die vier zuvor genannten Kryptocoins ist der Meme-Games-Token namens $MGMES noch nicht an einer Kryptobörse gelistet, sondern noch ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Das wird sich allerdings bald ändern, denn die eingeworbenen Gelder sind mittlerweile auf 400.000 US-Dollar angestiegen und das Börsenlisting ist bereits für den 10. September avisiert. Bis es allerdings soweit ist, wird der Preis eines Meme-Coins kontinuierlich ansteigen, das nächste Mal bereits in drei Tagen. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Krypto-Projekt?

Hinter dem Krypto-Projekt steckt eine Spiele-Plattform, die auf den Olympischen Spielen in Frankreich aufbaut, welche erst kürzlich ihr Ende gefunden haben. Im Mittelpunkt stehen dabei die fünf Meme-Figuren Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO), welche stellvertretend in den unterschiedlichsten Sportarten gegeneinander antreten. Das besondere dabei ist, dass eine Belohnung in Höhe von 25 Prozent ausgeschüttet wird, in Form von $MGMES-Tokens. Darüber hinaus können die erworbenen und erspielten Meme-Coins in ein Staking-Programm investiert werden, um diese zu vermehren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.