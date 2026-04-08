08.04.2026 09:23:00

5 New Risks to Ethereum Just Surfaced. Is The Coin Still a Buy?

According to a new paper released by Alphabet's Google Quantum AI group on March 30, there are five distinct ways that a future quantum computer could attack Ethereum (CRYPTO: ETH) by breaking its encryption.That certainly sounds alarming. If everything the new research says is true, would the coin still be a buy?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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