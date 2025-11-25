|Krypto-Marktbericht
25.11.2025 12:43:06
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Bitcoin reduzierte sich um 12:25 um 1,03 Prozent auf 87.336,34 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 88.248,48 US-Dollar gelegen hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 4,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 29,4 Prozent.
Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,07 Prozent auf 83,73 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 85,50 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 2,04 Prozent auf 2.892,68 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.952,85 US-Dollar wert.
Zudem gibt Bitcoin Cash am Dienstagmittag nach. Um 5,09 Prozent auf 520,33 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 548,22 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Verluste in Höhe von 1,09 Prozent auf 2,198 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,222 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 385,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (386,01 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,25 Prozent.
Derweil notiert der Cardano-Kurs bei 0,4147 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,4278 US-Dollar) ist das ein Verlust von 3,06 Prozent.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2474 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2548 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2748 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,2720 US-Dollar.
Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 864,56 US-Dollar am Vortag auf 852,94 US-Dollar nach unten (1,34 Prozent).
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Dienstagmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1486 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1518 US-Dollar.
Daneben fällt Solana um 1,54 Prozent auf 136,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 138,28 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Avalanche kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 13,89 US-Dollar lag, wird der Avalanche-Kurs um 12:25 auf 13,89 US-Dollar beziffert.
Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,60 Prozent auf 12,76 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,97 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,525 US-Dollar) geht es um 0,87 Prozent auf 1,539 US-Dollar nach oben.Redaktion finanzen.at
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1526
|
-0,0001
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
180,33
|
-0,4200
|
|
-0,23
|Britische Pfund
|
0,8788
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Schweizer Franken
|
0,9338
|
0,0021
|
|
0,23
|Hongkong-Dollar
|
8,9635
|
-0,0054
|
|
-0,06