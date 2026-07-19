Krypto-Marktbericht 19.07.2026 12:43:06

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag.

Der Bitcoin-Kurs ist am Mittag gefallen. Um 12:25 fiel der Bitcoin-Kurs um 0,34 Prozent auf 64.552,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 64.774,37 US-Dollar gehandelt worden war.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,2 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -10,6 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,04 Prozent auf 46,95 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 46,93 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht Ethereum um 0,26 Prozent auf 1.865,68 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.860,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 220,06 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagmittag um 1,14 Prozent auf 217,54 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 1,092 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:25 bei 1,095 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 336,78 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (335,88 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1666 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,1651 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1870 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3256 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:25 bei 0,3269 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:25 steht ein Minus von 0,48 Prozent auf 567,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 570,29 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0725 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:25 auf 0,0725 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Solana bei 75,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,43 US-Dollar).

Zudem gibt Avalanche nach. Um 1,33 Prozent reduziert sich der Avalanche-Kurs um 12:25 auf 6,485 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,572 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Chainlink-Kurs um 0,15 Prozent auf 8,333 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,346 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 0,78 Prozent auf 0,7479 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,7421 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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