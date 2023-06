Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:25 gewinnt Bitcoin 0,55 Prozent auf 26.647,68 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 26.503,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,71 Prozent auf 110,98 US-Dollar. Am Vortag standen noch 111,77 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,06 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.844,77 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.845,91 US-Dollar wert war.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -0,21 Prozent auf 88,27 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 88,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,76 Prozent auf 0,5285 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,5245 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3230 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,3162 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,10 Prozent auf 143,02 US-Dollar, nach 142,87 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1796 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Freitagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0018 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0018 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0872 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,0873 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0290 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0290 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 0,10 Prozent auf 38,82 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 38,78 US-Dollar.

Zudem gewinnt NEO am Freitagmittag hinzu. Um 1,20 Prozent auf 9,150 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 9,041 US-Dollar.

