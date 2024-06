Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagnachmittag

Um 17:11 ist Bitcoin 69.691,57 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 1,30 Prozent höher als am Vortag (69.691,57 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,02 Prozent auf 469,48 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 464,71 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Ethereum um 0,21 Prozent auf 3.774,57 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.766,54 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -0,59 Prozent auf 82,31 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 82,80 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 0,5264 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,5201 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,20 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,4571 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben steigt Monero um 1,79 Prozent auf 157,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 154,95 US-Dollar.

Inzwischen steigt der IOTA-Kurs um 5,26 Prozent auf 0,2264 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,2151 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0058 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:10 auf 0,0058 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1053 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,1057 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0245 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0231 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,50 Prozent auf 29,42 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 29,56 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (14,67 US-Dollar) geht es um 1,27 Prozent auf 14,86 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.at