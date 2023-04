Anklagen gegen Prominente und Profi-Sportler im FTX-Skandal: Auch Shaquille O’Neal betroffen

• Richter aus Florida wollte die beiden Profi-Sportler O’Neal und Osaka aus der Klage streichen• Nach monatelangen Versuchen wurde die FTX-Klage an O’Neal zugestellt• Weitere Prominente und namhafte Sportler müssen sich der Klage stellen

Richter wollte Shaquille O’Neal aus der Klage streichen

Noch im März wurde darüber berichtet, dass ein Richter aus dem US-Bundesstaat Florida in Erwägung gezogen hatte, den ehemaligen Basketball-Profi Shaquille O’Neal sowie die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka aus einem Verfahren im Zusammenhang mit der gescheiterten Kryptobörse FTX zu streichen. Wie Cointelegraph berichtet, hatte U.S. District Judge Kevin Moore den Klägern aufgetragen, hinreichend zu begründen, weshalb O’Neal und Osaka nicht aus der Klage entfernt werden sollten. Ihm nach sei noch unklar gewesen, ob den beiden Profi-Sportlern derartige Vorwürfe bisher überhaupt offiziell zugestellt worden sind. Der Richter hatte den FTX-Kunden bis Dezember Zeit gegeben, ihre Klage vollständig einzureichen. In einer Anordnung hatte Moore anderen prominenten Beklagten derweil eine Rüge erteilt, da diese eine Vertagung einer bereits geplanten Anhörung beantragt hatten, ohne die Befugnis dafür zu haben. Demnach hätten Verteidiger von US-amerikanischen Promis, die ebenfalls als Werbeträger der FTX aufgetreten waren, um eine Verschiebung der besagten Anhörung gebeten. Weiter erklärte Moore, dass zunächst jedoch nur die Kläger einen solchen Antrag hätten stellen können.

FTX-Klage wurde an O’Neal zugestellt

Laut Berichten von FoxNews wurde O’Neal die FTX-Klage jedoch kürzlich zugestellt, nachdem er den monatelangen Versuchen der Anwälte, ihn zu erreichen, ausgewichen sein soll. Die Anwaltskanzlei Moskowitz gab dies über Twitter bekannt: "Klage in der milliardenschweren FTX-Sammelklage soeben an @SHAQ vor seinem Haus zugestellt. Die Videokameras seines Hauses haben unsere Zustellung aufgezeichnet und wir haben ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass er keines dieser Überwachungsbänder zerstören oder löschen darf, da sie für unsere Klage aufbewahrt werden müssen".

UPDATE: Plaintiffs in the billion $ FTX class action case just served @SHAQ outside his house. His home video cameras recorded our service and we made it very clear that he is not to destroy or erase any of these security tapes, because they must be preserved for our lawsuit. April 17, 2023

Noch einige Tage zuvor hatte die Kanzlei versucht, den Basketballstar über die sozialen Medien zu erreichen: "@SHAQ Wir vertreten Tausende von FTX-Opfern, die ihre Ersparnisse durch den massiven FTX-Betrug verloren haben. Wir stehen schon die ganze Woche vor Ihren TNT-Studios in Atlanta, aber Ihr Sicherheitspersonal lässt uns nicht hinein, um unsere Klage zu überreichen." In einem Kommentar zu dem Tweet erklärten die Anwälte, dass O’Neal bereits seit Monaten vor ihnen "davonlaufe" und alle anderen FTX-Prominenten bereits zugestimmt hätten, ihre Beschwerden entgegenzunehmen. "Bitte seien Sie so höflich und ehrenvoll und erlauben Sie es unseren Gerichtsvollziehern, morgen unsere Klage in Ihrem Namen zu überbringen, damit Sie Ihre Handlungen in dieser Angelegenheit verteidigen können."

You have been running from us for months & all other FTX celebrities have agreed to receive their complaints. Please have the courtesy & honor to simply allow our process servers tomorrow to deliver our legal complaint on your behalf, so you can defend your actions in this matter - The Moskowitz Law Firm (@moskowitzesq) April 14, 2023

O’Neal, der das Unternehmen im Juni vergangenen Jahres bewarb, distanzierte sich bereits im Dezember 2022 von der FTX-Pleite und erklärte, er wäre nur ein "bezahlter Sprecher" gewesen: "Viele Leute denken, ich sei involviert, aber ich war nur ein bezahlter Sprecher für einen Werbespot", so O'Neal laut CNBC. Er selbst glaube nicht an Kryptowährungen.

Auch andere Prominente und Sportler sind in die Sammelklage verwickelt

Außer O’Neal wurden jedoch auch weitere Prominente, darunter auch namhafte Sportler, in der FTX-Sache angeklagt. FTX-Kleinanleger Edwin Garrison reichte eine Klage gegen O'Neal, Tom Brady, Gisele Bündchen und andere hochkarätige Prominente ein, in der er behauptete, dass sein Krypto-Konto in Konkurs gegangen sei, nachdem die Prominenten das Krypto-Unternehmen befürwortet hatten. Moskowitz bezeichnete FTX laut CNN Business als "massives Schneeballsystem ", das von "Genies der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings" betrieben wurde, die sich der Hilfe beliebter Sport- und Unterhaltungsfiguren bedienten, um es zu bewerben.

