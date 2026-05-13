|
13.05.2026 19:40:40
Arthur Hayes Says The AI Shock Will Fuel The Next Bitcoin Bull Run
This article Arthur Hayes Says The AI Shock Will Fuel The Next Bitcoin Bull Run originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1706
|
-0,0009
|
|
-0,07
|Japanischer Yen
|
184,85
|
-0,0800
|
|
-0,04
|Britische Pfund
|
0,8664
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Schweizer Franken
|
0,9151
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Hongkong-Dollar
|
9,1692
|
-0,0038
|
|
-0,04