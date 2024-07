Auf diese 5 Kryptowährungen blick derzeit die Kryptoszene

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen erlebte der Kryptomarkt eine Vielzahl von Höhen und Tiefen, die auf eine Vielzahl von Gründen, vom Bitcoin-Spot-ETF bis hin zu Verkaufsaufträgen von staatlichen Institutionen, zurückzuführen sind. In den letzten Tagen kehrt allerdings eine leichte Aufbruchstimmung in den Markt zurück, was wieder zu ersten Kursgewinnen bei den meisten Altcoins und sonstigen Kryptowährungen am Markt führt. Die folgenden fünf Krypto-Tokens stehen dabei im Fokus von Analysten und Influencern.

Toncoin (TON) der Telegram-Token

Mit einem Zugewinn im Kurs von 450 Prozent innerhalb von einem Jahr ist der Toncoin in der Kryptoszene in aller Munde. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass die Marktkapitalisierung mittlerweile auf rund 18,3 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, womit der Krypto-Token auf dem 8. Platz aller Kryptowährungen liegt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung. Verantwortlich für die Performance ist unter anderem die hohe Transaktionsgeschwindigkeit, die bei mehreren Millionen Transaktionen pro Sekunde liegt. Zum Vergleich: Ethereum schafft lediglich 15 Transaktionen pro Sekunde – ein gewaltiger Unterschied.

Diese technische Leistung basiert auf der Blockchain von TON, die wiederum die Basis von diversen Kryptoprojekten bildet, beispielsweise die des Meme-Coins “Brett”. Neben der Blockchain-Technologie bietet TON eine breite Palette an Services an. Dabei gilt es anzufügen, dass der TON-Token zum Messenger-Anbieter Telegram gehört, der eine gängige und beliebte Alternative zu WhatsApp darstellt. Darüber hinaus gehörten bereits in der Anfangsphase eine Vielzahl von vermögenden Persönlichkeiten zu den Unterstützern des Projektes, die mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung zusammengetragen haben. Zu den ersten Investoren zählte unter anderem der Milliardär Abramowitsch, einer der reichsten Menschen der Welt.

Brett (Based) – Der Kumpel von PEPE

An dieser Stelle folgt unmittelbar der Token namens Brett, der, wie bereits erwähnt, auf der Blockchain des Toncoin aufgebaut wurde. Darüber hinaus ist Brett ein klassischer Meme-Coin, dessen bester Freund bekanntlich PEPE ist. Damit ist Brett einer der wenigen Meme-Coins, die nicht Solana oder Ethereum als technologische Basis nutzen. Innerhalb des vergangenen Jahres konnte der Brett-Token rund 200 Prozent im Kurs an Wert gewinnen, bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,16 Milliarden US-Dollar. Damit belegt der Meme-Coin Platz 64 aller Kryptowährungen und gehört damit zu den größten Meme-Coins am Kryptomarkt.

PEPE Unchained (PEPU) – Krypto-Ökosystem und Meme-Coin in Kombination

Neben Brett steht derzeit PEPE Unchained im Fokus von Krypto-Analysten und Investoren gleichermaßen. Anders als die beiden vorab vorgestellten Kryptowährungen ist PEPE Unchained derzeit noch nicht an einer Kryptobörse gelistet und damit ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Darüber hinaus schlägt PEPE Unchained einen anderen Weg ein als die meisten anderen Meme-Coins, wie zum Beispiel Brett. Das Projektteam hinter PEPE Unchained hat sich zum Ziel gesetzt, ein eigenes Ökosystem in der nächsten Zeit aufzubauen, welches als Grundlage die Player-2-Blockchain von Ethereum nutzt.

Der bisherige Verlauf des Presales hat aktuell rund 3,4 Millionen US-Dollar einwerben können, in Verbindung mit mehreren Preisetappen. Derzeit ist ein Token von PEPE Unchaiend ($PEPU) für 0.008392 US-Dollar erhältlich, vor der nächsten Preiserhöhung. Im Zentrum des Projektes steht die Meme-Figur namens PEPE, die bereits schon mehrfach in der Vergangenheit am Kryptomarkt überzeugen konnte. Damit stellt der $PEPU-Token für viele ein echtes Sammlerstück dar, welches in nur wenigen Schritten über die Website von PEPE Unchained erworben werden kann. Sobald der Vorverkauf final abgeschlossen ist, folgen unmittelbar die Bereitstellung der Tokens sowie die ersten Listings an den Kryptobörsen.

eTukTuk (TUK) launcht ein eigenes Play-to-Earn-Game

Einen ebenfalls für einen klassischen Krypto-Token eher kontroversen Ansatz verfolgt der Vorverkauf rund um eTukTuk, denn im Mittelpunkt steht ein Spiel, welches nach dem Prinzip des Play-to-Earn aufgebaut ist. Spieler müssen in dem neuen Spiel das eTukTuk-Taxi als erstes ins Ziel bringen, um im Nachgang $TUK-Tokens gutgeschrieben zu bekommen. Die engen Straßen von Sri Lanka stellen dabei eine erhebliche Herausforderung dar, auch wenn die Aufgabe auf den ersten Blick als sehr simpel erscheint. Dabei gilt es anzufügen, dass Sri Lanka nicht zufällig ausgewählt wurde, denn der Inselstaat ist das Land des Tuk Tuks schlechthin.

Neben den Belohnungen im Spiel, die in Form von $TUK-Tokens ausgezahlt werden, bietet das Projekt auch die Möglichkeit, die Tokens in ein Staking-Programm zu investieren. Als Alternative können die Tokens beispielsweise auch dafür eingesetzt werden, um das eigene Tuk Tuk in der Schnelligkeit zu verbessern oder aber das Aussehen nach den eigenen Wünschen anzupassen. Mit diesem Ansatz wird das Spielerlebnis deutlich individueller gestaltet. Im Rahmen des bisherigen Vorverkaufs konnten rund 3,6 Millionen US-Dollar an Geldern eingeworben werden. Der Abschluss findet in spätestens zwei Tagen statt. Im Anschluss ist ein ebenfalls ein Listing an mehreren Kryptobörsen geplant, sowie die initiale Bereitstellung der verkauften Tokens.

WienerAI (WAI) – Meme-Coin und Analysetool gleichermaßen

Mit WienerAI ($WAI) gehört ein weiterer im Vorverkauf befindlicher Krypto-Token in die Auswahl der Kryptowährungen, die derzeit die Aufmerksamkeit in der Kryptoszene auf sich ziehen. Hinter dem Projekt verbirgt sich eine Dogge als Meme-Figur, die Seltenheitscharakter hat. Wie direkt zu erkennen ist, handelt es sich nicht um eine normale Dogge, denn WienerAI gehört zur sogenannten “Sausage Army”. In dieser Verbindung befindet sich aktuell ein Training-Tool in der Entwicklung, welches im Rahmen des Projektes am Markt gelauncht werden soll.

Das Trading-Tool basiert auf künstlicher Intelligenz, wodurch es die Eigenschaft besitzt, mit zunehmender Anwendung stetig an Genauigkeit zu gewinnen. Die Anwendung soll prinzipiell sehr einfach sein, wodurch auch Newbies auf dem Gebiet der Kryptowährungen schnell mit dem Tool zurechtkommen sollen. Es muss faktisch nur eine Frage gestellt werden, auf dessen Basis das KI-Tool mit seiner Analyse starten kann und eine gezielte Antwort ausgibt. Neben dem KI-Tool ist auch hier eine Listung an Kryptobörsen nach Abschluss des Presales geplant, sowie steht ein Staking-Programm zur Verfügung.

