Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Avalanche hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Avalanche wurde am 12.11.2025 zu einem Wert von 16,82 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 59,45 AVAX im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 495,43 USD, da sich der Wert von Avalanche am 12.11.2026 auf 8,333 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50,46 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von AVAX wurde am 19.06.2026 erreicht und liegt bei 5,890 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 15,53 USD und wurde am 15.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net