05.12.2025 11:03:13
Avalanche: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet
Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in AVAX vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 14,46 Avalanche. Die gehaltenen Coins wären am 04.12.2025 208,20 USD wert gewesen, da der AVAX-USD-Kurs bei 14,40 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 79,18 Prozent verkleinert.
Am 01.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 12,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 54,12 USD.
