Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
"Qivalis" 02.12.2025 12:57:00

Banken-Konsortium will Euro-Stablecoin ausgeben

Banken-Konsortium will Euro-Stablecoin ausgeben

Über das gemeinsame Unternehmen Qivalis wollen zehn europäische Großbanken - darunter die österreichische Raiffeisen Bank International (RBI) - einen eigenen Euro-Stablecoin auf den Markt bringen.

Das gab die Spitze des neugegründeten Unternehmens bei einer Pressekonferenz in Amsterdam bekannt. Seit der ersten Ankündigung im September sei die französische BNP Paribas dem Projekt hinzugestoßen. Die neue Kryptowährung soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen.

Vorstandschef von Qivalis wird Jan-Oliver Sell, der bis zum Frühjahr 2025 bei der Krypto-Handelsplattform Coinbase tätig war. Dem Aufsichtsrat wird der Brite Howard Davies vorstehen. Er war in der Vergangenheit unter anderem Aufsichtsrat der NatWest Group sowie Direktor der London School of Economics. Dass man den neuen Stablecoin als Konsortium angehe, "maximiert die Fähigkeit für Individuen, am Markt teilzunehmen", so Davies.

Wie die neue Kryptowährung selbst heißen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Qivalis selbst soll von der niederländischen Zentralbank lizenziert und beaufsichtigt werden. Neben der RBI und der BNP Paribas nehmen noch die Bank-Austria-Mutter UniCredit, ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, SEB und CaixaBank an dem Konsortium teil.

Risikominimierung als Vorteil von Stablecoins

Stablecoins basieren wie Kryptowährungen auf der Blockchain-Technologie, sind aber mit klassischen Anlagen wie Währungen oder Anleihen gedeckt - in diesen Fall dem Euro. Laut Qivalis-Finanzchef Floris Lugt, der bisher für "digital assets" bei der Großbank ING zuständig war, steht noch nicht fest, welche Banken die nötigen Euros zur Besicherung der neuen Kryptowährung halten werden. Diese Entscheidung werde auf Basis des Risikoprofils der Banken getroffen.

Die neue Unternehmensspitze war bei der Pressekonferenz bemüht, die Notwendigkeit des neuen Projektes darzulegen. Als privates Konkurrenzprodukt zum geplanten Digitalen Euro der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht man sich nicht, da Letzterer seines Wissens nach nicht auf der Blockchain-Technologie aufbauen werde (also kein Euro-Stablecoin sei; Anm.), so Lugt. Im Gegensatz zu bestehenden Euro-Stablecoins kleinerer FinTech-Firmen, würden die teilnehmenden Großbanken dem Projekt das nötige Vertrauen möglicher Nutzer einbringen. Als Vorteil der Blockchain-Technologie hob Lugt deren Programmierbarkeit hervor. Dies könne das Risiko bei Geldtransaktionen reduzieren, indem zum Beispiel eine Überweisung nicht nur vertraglich, sondern auch technisch an die Kondition gebunden werde, dass zuvor eine andere Transaktion getätigt wurde.

spo/bel

APA

Weitere Links:

ARK Invest greift zu - Cathie Wood setzt trotz Korrektur auf mehr Krypto
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: SWKStock / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1614
0,0003
0,03
Japanischer Yen
181,1595
0,6995
0,39
Britische Pfund
0,8795
0,0008
0,09
Schweizer Franken
0,9344
0,0006
0,06
Hongkong-Dollar
9,0433
0,0017
0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen