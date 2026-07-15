Krypto-Performance im Fokus 15.07.2026 11:03:13

Binance Coin: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

Binance Coin: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 5 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Binance Coin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 14.07.2021 kostete Binance Coin 308,88 USD. Bei einer BNB-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,37 Binance Coin in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Binance Coin am 14.07.2026 auf 581,93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 839,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88,40 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 545,37 USD. Bei 1 310,96 USD erreichte der Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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