Bitcoin Analyse: Experte sieht ATH kommen

Als wöchentlichen Fixpunkt analysiert der Krypto-Experte “Doctor Profit” immer sonntags den zukünftigen Bitcoin-Verlauf. Dabei betrachtet er neben den typischen technischen Analyse (TA) Möglichkeiten auch die Lebenszyklusanalyse (LCA) sowie die Psychologie hinter dem Verhalten der Trader. Im aktuellen Bericht gab er ebenfalls einen Rückblick über den Start des aktuellen Bull-Run-Zyklus, um eine zielgenaue Einschätzung für die Zukunft geben zu können.

Entwicklung des Bitcoin Preises der letzten 12 Monate, Quelle: www.coinmarketcap.com

Historische Entwicklung

Bereits im Jahr 2021 war der Experte für seine Analysen und technischen Ausblicke bekannt. So gab er schon dort die Empfehlung, bei der 60.000 Dollar-Marke aus Bitcoin auszusteigen und sich auf einen Bärenmarkt einzustellen. Aus der Historie ist bekannt, dass der Preis damals tatsächlich auf die 18.000 Dollar-Marke gefallen ist. Nach dem FTX-Crash fiel der Kurs auf sein Langzeittief von 15.400 US-Dollar. Hier kamen die ersten Aufrufe, wieder in Bitcoin zu investieren. Auf seinem Social-Media-Kanal teilt er gerne seine Rückblicke, in denen die Kauf- bzw. Verkaufspunkte vergangener Posts aufgezeigt werden.

Nach dem Absturz des Bitcoin-Preises bewegte sich der Markt in den von ihm genannten Pre-Bullenmarkt, also eine Zykluszeit vor dem nächsten Anstieg des Bullenmarktes. Die Seitwärtsbewegungen rund um 38.500 wurden in dieser Phase vor allem durch die Ereignisse rund um CZ, den ehemaligen CEO der größten Krypto-Börse, Justin Sun und Krypto Wale angetrieben. Justin Sun „druckte“ im September 2023 815 Millionen TUSD und kaufte massiv BTC.

In dieser Zeit startete die bullische Marktstimmung, wobei auch wichtige Akteure wie etwa BlackRock durch die Beantragung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs oder auch das Überschreiten des “wöchentlich gleitenden Durchschnitts 200” stark bullische Signale an den Markt ausstrahlten.

Zweite Pre-Bullenmarkt-Phase

Die Marktstimmung verbesserte sich zunehmend und Investoren blieben in Kauflaune. Getrieben durch die Bitcoin-Spot-ETFs, stieg der Preis von Bitcoin bereits vor deren Genehmigung und dem Halving von 38.500 auf 48.500 US-Dollar. Hier begannen dann viele große Institutionen sowie auch die sogenannten Market Maker, in Bitcoin zu investieren.

Golden Bullrun

Nach diesem Anstieg aufgrund der Erwartung auf die Spot-ETF Zulassungen trat der Markt in die sogenannte “goldene Bullenphase” ein, in der der Bitcoin-Preis über die 48.500-Marke gestiegen war. Mit Investitionen von über 10 Milliarden US-Dollar innerhalb kürzester Zeit zeigte der Markt durch die institutionellen Investoren hier einen nahezu exponentiellen Aufschwung.

Bitcoin ETF Flows, Quelle: https://farside.co.uk/?p=997

Diese Phase, die von 48.000 bis 74.000 US-Dollar reicht, wird als Eintrittspunkt für “Classic Market”-Investoren betrachtet, die diesen Bereich während des Bullenmarktes um jeden Preis verteidigen werden. Durch die Akkumulation dieser großen Bestände in diesem Preisbereich ist davon auszugehen, dass bei einem Fall unter dieses Niveau die großen Investitionsfirmen mit entsprechenden Käufen den Preis dennoch stabilisieren würden. Insbesondere die Bereiche nahe 48.000 bis 52.000 US-Dollar werden als Kapitulationsregion betrachtet. Die Finanzkraft von BlackRock und Co würde dann sicher dafür genutzt, den Markt in der gewünschten Position zu halten.

Der Analyst ist der Meinung, dass sich damit die Seitwärtsbewegung demnächst auflösen wird und die bullische Flaggenformation nach oben ausbrechen wird. Auch zahlreiche andere Analysten zeigen sich auf X äußerst bullisch und meinen, dass der Kurs der Leitwährung schon bald die 72.000 US-Dollar-Marke überschreiten wird.

https://x.com/rovercrc/status/1817846777590190502

Gerade die Zusammenhänge mit dem Kaufverhalten von institutionellen Großinvestoren und Schwergewichten zeigen abermals auf, wie wichtig es ist, die Psychologie und das Verhalten im Markt zu verstehen. Leider ist hier eine Wissenslücke bei vielen Anlegern zu beobachten, womit sich die Plattform “99 Bitcoins” auseinandersetzt. Durch Wissensvermittlung im Zusammenhang mit einem Anreizprogramm will die Plattform Investoren helfen, bessere Entscheidungen durch mehr Wissen treffen zu können.

Screenshot der Website, Quelle: https://presale.99bitcoins.com/de

Mit dem Learn-to-Earn-Ansatz bietet die Plattform besonders Neulingen die Gelegenheit, Wissen zu erlangen und dafür Belohnungen zu erhalten. Durch Bestehen von Quiz- und spielerischen Fragerunden basierend auf dem Wissen von 79 Stunden Lernmaterials können Community-Mitglieder native 99BTC-Token als Belohnung verdienen. Derzeit noch günstig im Vorverkauf erhältlich, werden diese Token bald auf der dezentralen Börse gelistet und damit für den freien Handel freigegeben.

Die native Währung der Plattform soll somit als Lernanreiz wie auch als Investitionsobjekt dienen. Mit einer Community von bereits über 709.000 Mitgliedern stellt $99BTC eine sehr solide Basis für das Wachstum der Plattform und der Kryptowährung. Damit sollten die Token gerade im aufkommenden Bullrun eine solide Wertsteigerung zeigen, vor allem da mit der geringen Marktkapitalisierung durchaus auch Steigerungsraten von 1.000 bis 10.000 Prozent möglich sind. In der Pre-Bull-Phase haben schon Token wie $WIF gezeigt, wie schnell diese Ziele erreicht werden können, wenn eine starke Community hinter dem Projekt steht.

