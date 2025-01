Bitcoin bei rund 100.000 US-Dollar: Amtseinführung von Trump nicht mehr weit

Die älteste und bekannteste Kryptowährung notierte zuletzt auf der Handelsplattform Bitstamp bei rund 98.800 US-Dollar, nachdem sie am Mittwochabend erstmals seit gut einer Woche die runde Marke von 100.000 Dollar übersprungen hatte.

Zur Wochenmitte hatten Inflationsdaten aus den USA den Bitcoin angetrieben. Grund war der überraschende Rückgang der Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel im Dezember. Dadurch wurden am Markt Hoffnungen geweckt, dass die US-Notenbank die Leitzinsen eventuell schon im Sommer weiter reduzieren könnte. Sinkende Zinsen stützen in der Regel riskante Vermögenswerte wie zum Beispiel Kryptowährungen, weil dadurch zinstragende Anlagen weniger attraktiv werden.

Damit bleibt das Umfeld auch für andere Kryptowährungen positiv. So zogen am Donnerstag Ethereum, XRP und Solana deutlich an.

Der Blick der Anleger richtet sich nun auf die Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten am Montag. Trump hatte zwar versprochen, die Regulierungen für Kryptowährungen zu lockern und die Idee unterstützt, einen nationalen Bitcoin-Vorrat anzulegen. Allerdings könnte seine Zoll- und Einwanderungspolitik inflationär wirken und so die Zinsen zum Nachteil für Bitcoin & Co wieder in die Höhe treiben.

Zudem stellt sich die Frage, wie viel der Nachrichten rund um Trump bereits im Kurs des Bitcoins eingepreist sind. Immerhin hat dieser seit der Wahl des Republikaners zum Präsidenten Anfang November in der Spitze mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen.

Das Mitte Dezember bei gut 108.000 Dollar erreichte Rekordhoch bleibt derweil in Reichweite. Denkbar ist deshalb, dass die Anleger am Montag getreu dem Motto "Sell the News" erst einmal Gewinne mitnehmen könnten.

Dass Trumps Amtseinführung das Zeug hat, den Markt zu enttäuschen, legt auch ein Blick auf den Bitcoin-Optionsmarkt nahe. Laut Sean McNulty vom Handelshaus FalconX wird hier deutlich, dass die Anleger noch nicht bereit seien, sich vollständig auf den jüngsten Anstieg des Bitcoins einzulassen.

