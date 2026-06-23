23.06.2026 13:31:38

Bitcoin fällt auf Zwei-Wochen-Tief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag deutlich gefallen und hat den tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Die älteste und bekannteste Kryptowährung litt unter zum Teil starken Kursverlusten bei Technologiewerten. Dies habe allgemein riskantere Anlagen belastet, zu denen auch die Kryptowährungen zählen.

Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde ein Bitcoin zeitweise bei 61.860 US-Dollar gehandelt und damit auf dem tiefsten Stand seit dem 11. Juni. Im Mittagshandel stand der Kurs wieder etwas höher bei 62.200 Dollar. Das sind immer noch fast drei Prozent weniger als am Vortag. Auch andere Kryptowährungen wie Ether gaben deutlich nach.

Am Markt wurden die Kursverluste mit einem Einbruch bei Technologieaktien erklärt, der am Montag an den US-Börsen begann und sich am Dienstag an den Börsen in Asien fortsetzte. Betroffen waren Werte aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI), darunter auch Aktien von SpaceX, dem Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, das erst Anfang des Monats einen Rekord-Börsengang absolvierte.

Der Bitcoin wird "einmal mehr von der Schwäche der Technologiewerte in Mitleidenschaft gezogen", kommentierte Analyst Timo Emden von Emden-Research das Handelsgeschehen. Generell rückten am Markt Fragen nach den technischen Möglichkeiten von KI etwas in den Hintergrund. Dagegen werden nach Einschätzung des Marktexperten Steven Innes folgende Fragen stärker beachtet: "Wer verdient am Ende das Geld? Wer finanziert den Aufbau der Produktion? Und wer bezahlt die Zinsrechnung, wenn sich die Technik erst später rentiert, als es der Markt erwartet?"/jkr/jsl/jha/

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.
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