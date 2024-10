Bitcoin klettert bis knapp unter 70.000 US-Dollar - Höchster Stand seit Juli

Die älteste und bekannteste Digitalwährung wurde in der vergangenen Nacht auf der Handelsplattform Bitstamp bei 69.487 Dollar gehandelt. Dies ist der höchste Stand sei Ende Juli. Im weiteren Tagesverlauf fiel der Kurs am Montag aber wieder und notierte am Nachmittag bei etwa 68.000 Dollar.

Im Sog der Finanzmarktturbulenzen Anfang August war der Bitcoin bis auf weniger als 50.000 Dollar abgesackt. Seit Anfang September ging es mit dem Kurs wieder nach oben. Der Bitcoin stieg zuletzt wieder stärker in Richtung Rekordhoch, das im März bei knapp 74.000 Dollar erreicht worden war.

Die jüngsten Kursgewinne bei Kryptowährungen wurden mit der Spekulation auf einen Wahlsieg von Donald Trump bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA begründet. Der republikanische Kandidat gilt als Unterstützer von Kryptowährungen. "Rund zwei Wochen vor der US-Wahl setzen Anleger weiterhin auf einen Wahlsieg Trumps und auf eine kryptofreundliche Zukunft in den Vereinigten Staaten", sagte Analyst Timo Enden von Emden Research.

Nach seiner Einschätzung dürften mittlerweile auch wieder verstärkt Privatanleger auf den Kursanstieg aufmerksam geworden sein. Dies habe der jüngsten Kursrallye "zusätzlichen Schwung" verleihen können. "Von hoher Bedeutung ist nun die Eroberung der psychologischen 70.000-Dollar-Marke, um den Aufwärtstrend zunächst bestätigen zu können", sagte der Analyst.

Experten warnen allerdings vor starken Kursschwankungen, die beim Bitcoin immer wieder zu beobachten sind und die Kryptowährungen generell zu einer besonders riskanten Anlageform machen.

/jkr/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)