Bitcoin Kurs Prognose: 3,37 Kursgewinn – Kommt es zum Bullrun?

In den letzten Stunden war es nach einer längeren Durststrecke endlich soweit, denn der Bitcoin konnte mit 3,37 Prozent einen Gewinn auf der Basis von 24 Stunden aufweisen. Das nährt die Hoffnung, dass die Durststrecke endlich vorüber ist und es möglicherweise zu einem neuen Bullrun kommen könnte. Doch wie stehen die Chancen, dass es tatsächlich zu einem neuen Bullrun kommen könnte?

Bitcoin mit Gewinnen auf dem Tageschart

Innerhalb der letzten Tage hat der Bitcoin einen Gewinn im Kurs von 3,37 Prozent erzielen können, womit ein Teil der Verluste aus den letzten Tagen ausgeglichen werden konnte. Auf Basis von fünf Tagen betragen die Verluste damit nur noch 2,21 Prozent, die Monatsbasis weist daneben noch einen Verlust von 8,87 Prozent auf. An dieser Stelle werden die Stimmen lauter, dass die Korrektur endlich vorüber sein könnte. Gründe gibt es in jedem Fall einige, die für dieses Szenario sprechen. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf das Kurschart des Bitcoins zu werfen.

Bitcoin im Zeichen der technischen Analyse

Derzeit liegt der Bitcoin bei einem Kurs von rund 56.800 US-Dollar und damit genau an einem wichtigen Widerstands- und Supportlevel, welches sich bei 57.000 US-Dollar befindet. Kann die entscheidende Zone nachhaltig nach oben durchbrochen werden, ist davon auszugehen, dass es für den Bitcoin weiter in Richtung 60.000 US-Dollar geht. An diesem Punkt wartet nicht nur ein starker Widerstand, sondern ebenso eine psychologisch wichtige Kursmarke. Auf der anderen Seite sind es die Bollinger Bänder, die aktuell ebenso für einen weiteren Anstieg des Bitcoins sprechen.

Erst kürzlich ist der Kurs des Bitcoins auf dem Tageschart am unteren Band abgeprallt, was einem bullischen Signal gleicht. Ein ähnliches Bild findet sich ebenso auf anderen Zeiteinheiten vor, was das bullische Signal bekräftigt. Der Relative Strength Index bekräftigt die bullischen Signale ebenso, denn der Indikator zeigt aktuell auf mehreren Zeiteinheiten einen unterkauften Markt an, der zunehmend an Dynamik gewinnt. Dabei gilt es anzufügen, dass das Volumen verhältnismäßig noch immer auf einem geringen Niveau liegt, was ein deutliches Aufwärtspotenzial aufzeigt. Doch die äußerlichen Faktoren haben in bekanntlicher Weise den größeren Einfluss auf die Entwicklung des Bitcoins.

Wohin geht die Reise des Bitcoins?

Die Blicke sind aktuell klar auf die bevorstehende Zinsentscheidung in den USA und genauso in Europa gerichtet. Bereits am 12. September steht die erste Entscheidung bei der Europäischen Zentralbank EZB an. Die US-Zentralbank Fed folgt am 18. September 2024, nur wenige Tage nach der EZB. Die Zeichen sind dabei klar auf Zinssenkung gerichtet, denn der Inflationsdruck hat in den letzten Monaten deutlich nachgelassen. Auf der anderen Seite fehlt es der Wirtschaft zunehmend an Schwung, womit eine Senkung der Leitzinsen für die Währungshüter faktisch unumgänglich ist. Darüber hinaus ist das Potenzial für weiteres Wachstum bei den zugehörigen Bitcoin-Spot-ETF vergleichsweise hoch und könnte den Bitcoin deutlich an Rückenwind verleihen. In Anbetracht dessen ist ein neues ATH nicht unwahrscheinlich.

PEPE Unchaiend setzt auf ein eigenes Krypto-Ökosystem

Während der Bitcoin eine mögliche Trendwende vollziehen könnte, hat der Presale rund um PEPE Unchained die Marke von 12,6 Millionen US-Dollar erfolgreich durchbrochen. Ein Grund dafür ist ohne Zweifel die Meme-Figur PEPE, der einen Kultstatus in der Kryptoszene genießt. Doch bei PEPE Unchained handelt es sich nicht nur um einen klassischen Meme-Coin, denn das Projektteam hat sich zum Ziel gesetzt, ein eigenes Krypto-Ökosystem erfolgreich am Markt zu platzieren. Die Grundlage dafür liefert die Ethereum-Blockchain Layer-2, welche mit einer Vielzahl an Vorteilen behaftet ist.

Einer der Vorteile ist die Skalierbarkeit der Blockchain, in Verbindung mit Transaktionskosten, die zu den geringsten am Kryptomarkt zählen. Darüber hinaus genießt die Layer-2-Blockchain einen hohen Sicherheitsstandard, von dem auch PEPE Unchained in der Zukunft profitieren wird. Doch wie kann in PEPE Unchained investiert werden? Der Kauf des Meme-Coins $PEPU kann derzeit ausschließlich über die Projektwebsite abgewickelt werden, in nur wenigen Schritten. In einem ersten Schritt ist die Verbindung eines kompatiblen Wallets notwendig, von denen mehrere direkt auf der Projektseite zur Auswahl verlinkt sind. Ist das Wallet verbunden, fehlt nur noch die Auswahl der Anzahl an $PEPU-Tokens, die erworben werden sollen und der Kaufabschluss mittels USDT, BNB oder Kreditkarte.

