Bitcoin Kurs Prognose: Bullrun oder Absturz?

In den letzten Tagen und Wochen geht es für den Bitcoin mit deutlichen Kursturbulenzen zur Sache. In Teilen drohte der Bitcoin sogar in Richtung 100.000 US-Dollar abzustürzen. Doch nach dem Sturz folgte zumeist eine schnelle Erholung. Wie könnte es daher in diesem Zusammenhang in den kommenden Wochen und Monaten weitergehen? Wir haben die Situation rund um den Bitcoin genauer beleuchtet, während Bitcoin Hyper immer weiter in Richtung Norden steigt.

Bitcoin mit deutlichen Kursturbulenzen

Blickt man auf die kommenden Tage und Wochen, dann ist klar zu erkennen, dass der Bitcoin mit starken Turbulenzen zu kämpfen hat. Blickt man beispielsweise auf die vergangenen sieben Tage, dann steht der Bitcoin bei einem leichten Plus von 3,4 Prozent. Auf der anderen Seite hat der Altcoin rund 4,5 Prozent in den vergangenen 30 Tagen zulegen können. Dabei gilt es allerdings anzufügen, dass der Bitcoin noch kurz vor Mitte des Monats ein neues ATH bei über 120.000 US-Dollar erreicht hat. Doch mit solch einer Entwicklung steht der Altcoin keineswegs alleine da, denn auch zahlreiche andere Kryptowährungen haben eine ähnliche Entwicklung vollzogen.

Für Ethereum ging es zuletzt unter die Preismarke von 4.000 US-Dollar, wodurch der Altcoin drohte, in Richtung 3.500 US-Dollar abzustürzen. Der XRP-Token steht trotz Kursgewinnen in den vergangenen Tagen noch immer bei rund 2,60 US-Dollar und liegt damit noch deutlich entfernt von der wichtigen Marke von 3 US-Dollar. Solana kämpft nach teils zweistelligen prozentualen Verlusten um die 200 US-Dollar. Der Dogecoin weist auf einen Monat betrachtet noch immer einen Verlust von mehr als 12 Prozent auf. Eine Vielzahl weiterer Altcoins könnte an dieser Stelle nahtlos angefügt werden. Doch was sind die Gründe für die Turbulenzen?

Die Gründe für die Kursverluste im Überblick!

Die Gründe für die Verluste beim Bitcoin sind in erster Linie in Donald Trump zu finden, der mit der Ankündigung von Außenzölle in Höhe von 100 Prozent gegenüber China einen regelrechte Panik ausgelöst hat. In diesem Zusammenhang war nicht nur der Bitcoin bzw. der Kryptomarkt betroffen, sondern genauso der traditionelle Finanzmarkt. Dabei war es nicht das erste Blutbad, das Donald Trump mit Strafzöllen ausgelöst hat. Bereits im Frühjahr ist es mehrfach zu großen Unsicherheiten am Kryptomarkt gekommen, aufgrund von Strafzöllen in den USA. Auf der anderen Seite nutzten risikofreudige Anleger und Investoren die Gunst der Stunde, um die eigenen Bestände aufzustocken.

Jetzt in Bitcoin investieren oder Finger weg?

Die große Frage an dieser Stelle ist, ob sich ein Investment zum aktuellen Zeitpunkt in Bitcoin lohnt oder ob doch lieber die Finger von einem Investment gelassen werden sollten? Auch in den kommenden Tagen und Wochen kann es zu erneuten Verlusten beim Bitcoin kommen, doch es bietet sich ebenso eine ausgezeichnete Gelegenheit, um in Bitcoin neu zu investieren mit Rabatt. Langfristig ist gemäß der aktuellen Einschätzungen und Prognosen stark davon auszugehen, dass es für den Bitcoin mittelfristig weiter aufwärts gehen wird. Einige Prognosen reichen bis zu 150.000 US-Dollar noch in diesem Jahr.

Bitcoin Hyper knackt 25 Milliarden US-Dollar!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,2 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

