Bitcoin Kurs Prognose: Fällt BTC 4,49 % durch Verkäufe von Mt Gox?

Eine der größten Fragen für die Investoren des Kryptomarktes ist nun, wie stark sich die möglichen Verkäufe der Gläubiger der insolventen Kryptobörse Mt Gox am 2. Juli auf den Bitcoin-Kurs auswirken können. Deswegen haben wir in der folgenden Bitcoin Kurs Prognose einmal die historischen Daten analysiert und die möglichen Kursverluste eingeschätzt. Ebenso geben wir weitere Einblicke in die wichtigsten Faktoren für eine aktuelle Bitcoin Kurs Prognose.

Verkaufsdruck durch die Bitcoins der Investoren von Mt Gox?

Am 2. Juli werden die Rückzahlung der digitalen Assets der Investoren der insolventen Kryptobörse Mt Gox im Umfang von 142.000 BTC für 8,98 Mrd. USD und 143.000 BCH für 55,56 Mio. USD erfolgen.

Da der Zusammenbruch der Kryptobörse bereits im Jahr 2014 erfolgte, erwarten einige Analysten Gewinnmitnahmen der Anleger. Dabei entspricht die Menge 0,7 % der BTC-Umlaufversorgung von 19,72 Mio. BTC.

Unter Berücksichtigung der historischen Daten von Bitcoin, können wir einen Richtwert ableiten, wie stark der BTC-Kurs davon unter Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Zwar spielt eine Vielzahl von Faktoren, wie Volumen und Sentiment, dabei eine Rolle und es gibt keine Garantie, allerdings können wir eine bessere Orientierung erhalten.

Laut den historischen Bitcoin-Daten von CoinGecko seit 1. Januar 2024 kommt Bitcoin auf ein durchschnittliches Handelsvolumen von 30,37 Mrd. USD pro Tag. Im Vergleich dazu stellen die 8,98 Mrd. USD einen Anteil von 29,57 % dar. Heute lag es jedoch nur bei 17,37 Mrd. USD, womit es schon 51,70 % repräsentieren würde.

Basierend auf dem durchschnittlichen Handelsvolumen von 30,37 Mrd. USD, der Preiselastizität des Volumens von 6,05 und einem Bitcoin-Preis von 63.185,21 USD würde dies einer Preisveränderung um 1,79 % oder 1.131,71 USD auf 62.053,50 USD entsprechen.

Die Ankündigung der Rückgabe der Bitcoin an die Gemini-Investoren im Umfang von 2,18 Mrd. USD am 29. Mai verursachte jedoch einen Kursverlust an dem Tag von 1,09 % oder umgerechnet 744,76 USD. Geht man von diesem Wert aus, könnte Bitcoin sogar um 4,49 % fallen, was einem Kurs von 60.348 USD entspricht.

Die Anleger von Mt Gox haben nun eine Rendite von 10.431 % erzielt. Dennoch werden vermutlich nicht alle BTC-Bestände auf einmal verkauft. Zudem deuten die Daten auf weitere Akkumulationen der Wale hin. Durch Panikverkäufe könnte der Markt jedoch stärker unter Druck geraten.

Dennoch sollten ohne weitere Faktoren nicht allzu hohe Verluste erwartet werden. Schließlich hat Bitcoin schon am Tag der Ankündigung der Rückzahlung 4,59 % seines Wertes verloren. Der Großteil dieser Verluste wurde schon wieder eingeholt. Ein Test des letzten Tiefs oder sogar des nächsten von 56.522 USD scheint möglich.

Bitcoin Kurs Prognose

Bei den börsennotierten Krypto-Investmentprodukten kam es laut CoinShares zur dritten Woche mit Abflüssen, wobei die Letzten mit 30 Mio. USD am geringsten waren. Allerdings wurde nur Ethereum davon betroffen, bei dem es zu Abzügen im Umfang von 60,7 Mio. USD gekommen ist.

Bitcoin konnten im Gegensatz dazu sogar Mittelzuflüsse von 10 Mio. USD verzeichnen. Zudem wurden sogar BTC-Short-Positionen für 4,2 Mio. USD abgebaut. Überdies wurden in die ETFs seit dem 25. Juni weiter 137,38 Mio. USD hinzugefügt.

Ferner wurde von BlackRock der iShares Bitcoin Trust (IBIT) in Chile am 15. Mai auf den Markt gebracht. Somit sind es bereits die USA, Brasilien, Kanada, Australien und weitere Länder, in welchen BTC über ETFs an den Börsen erworben werden kann.

Die PCE-Kernrate ist am Freitag wie erwartet ausgefallen. Heute waren die Einkaufsmanagerindizes und das Atlanta GDPNow schwächer als prognostiziert. All dies könnte Hoffnung auf mögliche Zinssenkungen wiederum etwas steigern. Während einige im September bereits mit einer dovisheren Haltung rechnen, erwarteten andere frühestens im Dezember die erste Zinssenkung, wobei die Chance derzeit bei 93,3 % liegt.

Wahrscheinlichkeiten für Leitzinsen in den USA | CME FedWatch Tool

Bemerkenswert ist auch, dass sich der Druck auf die Kryptominer nun laut den Aussagen des Kryptoanalysten von CryptoQuant gelöst hat, was den Weg für eine Rally im dritten Quartal 2024 begünstigt. Somit kann die Gefahr vermieden werden, dass der Markt die Verkäufe der Miner nicht mehr absorbieren kann. Ebenso deuten die zurückgegangenen Transaktionen der Miner an die Kryptobörsen und das geringe OTC-Volumen darauf hin.

Zwar verzögern sich die Ethereum-ETFs inzwischen vermutlich auf Mitte Juli, jedoch könnten auch sie dann wieder für einen größeren Optimismus am Kryptomarkt sorgen, welcher sich dann wiederum bei Bitcoin bemerkbar macht. Hinzu kommen die großen Hoffnungen auf eine liberale Kryptopolitik durch Donald Trump.

Ebenso wirken sich die zunehmende Adaption und die fortschreitende Industrialisierung weiterhin positiv auf Bitcoin aus, wenn auch die On-Chain-Aktivität zuletzt aufgrund der Umleitung zu den ETFs etwas nachgelassen hat. Dennoch werden am 3. Juli zwei tokenisierte Fonds von Bitfinex und Mikro Kapital auf Bitcoin herausgegeben.

Die steigenden Zinsen der US-Staatsanleihen könnten die Attraktivität von Aktien verringern. Ebenso erwarten einige Analysten einen Crash an den Aktienmärkten, was vermutlich Bitcoin nicht unberührt lassen würde. In diesem Falle sind Korrekturen um bis zu rund 40 % vom letzten Allzeithoch möglich. Die nächsten Allzeithochs werden historisch Mitte 2025 bei rund 102.792 und 156.865 oder sogar 210.934 USD erwartet.

Neues KI-Trading-Ökosystem erzielt große Begeisterung

Die Zeit entwickelt sich immer weiter und mittlerweile sollen bereits 70 % des Handelsvolumens auf künstliche Intelligenzen zurückzuführen sein. Denn sie bieten den Investoren entscheidende Vorteile wie schnelle Verarbeitung von großen Datenmengen, automatisches Handeln, statistische Vorteile und mehr.

Bisher werden sie jedoch eher von institutionellen und professionellen Investoren verwendet. Kleinanleger hat die Komplexität von Programmiersprachen, Wirtschaft, Technologie und mehr tendenziell abgeschreckt. Dieser Umstand soll sich nun jedoch mit den anfängerfreundlichen und modular an die Bedürfnisse anpassbaren KI-Trading-Tools von WienerAI ändern.

Mit ihrer Hilfe sollen die Investoren laut Aussagen des Teams endlich die Vorteile erhalten, auf welche sie schon lange gewartet haben. Denn laut Finanzrisikohinweise schreiben rund 90 % der Trader langfristig Verluste. WienerAI will ihnen jedoch fortschrittliche Handelstools bieten, mit welchen das „dumb money“ zu „smart money“ werden kann.

Mithilfe von KI-Prognosetools lässt sich die Spreu vom Weizen trennen sowie bessere Stops und Take-Profits setzen. Ebenso müssen Investoren dank der feinen Nase des Roboter-Dackels nicht mehr so viele vielversprechende Chancen übersehen. Zudem kann er mit dem KI-Handelsroboter auf ihr Portfolio wie ein Wachhund aufpassen sowie mittels KI-Chat eine persönliche Anlageberatung und mehr bieten.

Spezialisiert ist WienerAI auf den Handel von Kryptowährungen, welche das höchste Renditepotenzial bieten. In dieser Hinsicht können Anleger auch an dezentralen Kryptobörsen handeln, an denen neue IDO-Coins erstmalig verfügbar sind. Dafür werden diverse Tools und Features geboten wie MEV-Schutz, Börsenpreisvergleich und mehr.

Die Mischung aus KI und Memecoin hat viele Investoren überzeugt und schon 6,92 Mio. USD mit dem Vorverkauf erzielt. In der aktuellen Phase werden die $WAI-Coins für 0,000724 USD angeboten, wobei bereits in weniger als zwei Tagen die nächste Erhöhung stattfindet.

