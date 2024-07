Bitcoin Kurs stürzt unter 64.000 Dollar – Dieser Faktor ist gefährlicher als die BTC-Miner!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach mehreren Tagen des Aufwärtstrends legt der Bitcoin-Preis eine Verschnaufpause ein und konsolidiert im Bereich rund um 64.000 US-Dollar. Dies hat dazu geführt, dass die Gesamtkapitalisierung auf etwa 2,45 Billionen Dollar gefallen ist, durch einen Verlust von etwa 40 Milliarden Dollar in den letzten 24 Stunden.

Dabei fällt der Bitcoin-Preis unter die 64.000-Dollar-Marke. Die BTC-Bullen konnten den Preis Anfang der Woche nicht über 66.000 Dollar halten, und seitdem haben die Bären die Kontrolle übernommen. Die Shorter versuchen nun, BTC unter 63.000 Dollar zu drücken, was zu einem Rückgang von 2% im täglichen Vergleich führen würde. Die Bitcoin-Dominanz ist wieder leicht rückläufig und beträgt derzeit 51,2%. Damit ist der Wert in den letzten 24 Stunden um 0,2% gefallen, was auf einen Aufschwung der Altcoins hindeutet. Glassnode hat als renommiertes Analyse Unternehmen nun eine erstaunliche Entdeckung gemacht, wer den Bitcoin Preis steuert.

4-8 Mal mehr Einfluss als Bitcoin Miner

Bitcoin-Miner haben im Vergleich zu ETFs und Börsen zunehmend wenig Einfluss auf die BTC-Preisbewegungen bei Verkäufen, bestätigt eine neue Forschung. In der neuesten Ausgabe ihres wöchentlichen Newsletters „The Week Onchain“ widerlegt das Analyseunternehmen Glassnode die Mythen über Bitcoin-Miner, die die Märkte nach unten treiben.

Aufstellung der Bitcoin Bestände, dunkelblau sind die Miner, in türkis die Bitcoin Spot ETFs, Quelle: www.glassnode.com

Bitcoin-Miner haben möglicherweise harte Zeiten durchlebt, seit das letzte Bitcoin halving die Belohnungen um 50% gekürzt hat, aber sie sollten die geringste Sorge der Bullen sein. Bei der Analyse der größten Investorengruppen zeigt Glassnode, dass es tatsächlich die zentralisierten Börsen und die US-Spot-Bitcoin-ETFs sind, die den größten Einfluss auf die BTC-Preisbewegungen haben.

Laut Glassnode halten die Börsen immer noch über 3 Millionen BTC (Stand Juli 2024), während die ETFs 887.000 BTC im verwalteten Vermögen haben. Im Vergleich dazu halten bekannte, miner-zugehörige Wallets etwa 705.000 BTC.

„Historisch gesehen wurden große Coin-Bestände von marktneutralen Einheiten verwahrt, wie dem Mt.Gox-Treuhänder, der mit der Verwahrung der nach dem Zusammenbruch und der Insolvenz der Mt.Gox-Börse zurückgewonnenen Coins beauftragt war. Ähnlich wurden bedeutende Coin-Volumen von Regierungsbehörden beschlagnahmt, die periodisch in Tranchen verkauft werden“, erklärte Glassnode.

„In jüngerer Zeit sind institutionelle Verwahrer und ETFs ins Bild getreten. Der Anteil der 11 neuen US-Spot-ETFs haben nun zusammen über 887K BTC angesammelt, was ihr kombiniertes Guthaben zum zweitgrößten Bitcoin-Pool macht, den wir überwachen“, so die Plattform.

Auf wöchentlicher Basis zeigt Glassnode, dass sich die Miner-Bilanzen um etwa 500 BTC auf- und abwärts bewegen. Dies ist nur ein Bruchteil der Bilanzveränderungen von sowohl Börsen als auch ETFs.

Dominanz der ETFs beim Bitcoin-Preis

„Historisch gesehen waren Miner eine primäre Quelle des Verkaufsdrucks; ihre Angebotsrelevanz nimmt jedoch mit jedem Halving-Event ab“, heißt es weiter in „The Week Onchain“. Börsen- und ETF-Bilanzen können sich wöchentlich um etwa 4.000 BTC ändern, was darauf hindeutet, dass die Flüsse durch diese Einheiten wahrscheinlich einen 4- bis 8-mal größeren Markteinfluss haben als bei Minern. Der jüngste Verkauf der deutschen Regierung bot einen weiteren Konkurrenten für Miner. Obwohl „enorm“, deutet Onchain-Daten darauf hin, dass die Märkte die milliardenschwere Verteilung Deutschlands im Voraus eingepreist haben.

„Diese vollständige Erschöpfung des Verkaufsdrucks der deutschen Regierung hat dem Markt reichlich Erleichterung verschafft, während erste Anzeichen einer erneuten Nachfrage positive Preisbewegungen stimuliert haben.“

In der Zwischenzeit könnte die Zukunft für Miner selbst bereits vielversprechend aussehen. Die Hashrate hat in der vergangenen Woche versucht, auf Allzeithochs zu steigen, und der Bitcoin-Hash-Ribbons-Indikator deutet darauf hin, dass sich die Rentabilitätsbedingungen langsam verbessern.

Bitcoin Hashrate wieder am steigen, Quelle: https://www.blockchain.com/

Altcoins verlienen mit

Die Mehrheit der Altcoins befindet sich ebenfalls im Rückgang. Einige schneiden jedoch offensichtlich besser ab als andere. Zum Beispiel haben SOL, TRX und TON es geschafft, trotz des breiteren Marktrückgangs leicht im grünen Bereich zu bleiben.

Andere, wie Ripples XRP, AVAX, ADA, UNI, MATIC und so weiter, verzeichnen Rückgänge, die etwas substantieller sind—zwischen 3% und 5%.

Es ist jedoch nicht alles düster. Einige Kryptowährungen haben es geschafft, dem Abwärtstrend in den letzten 24 Stunden zu trotzen. Mantle ist um 10% gestiegen, während WIF um 6% zulegen konnte.

Auch ICOs, also Initial Coin Offers, zeigen starke Entwicklungen. So verzeichnet Pepe Unchained einen täglichen Zufluss von über 100.000 US-Dollar für seine Idee, den Memecoin auf einer eigenen Layer-2-Blockchain zu launchen.

Hier mehr zu Pepe Unchained.

Preiserhöhung schon in 8 Stunden, Quelle: https://www.pepeunchained.com

Pepe Unchained ist ein neuer Meme-Coin, der kürzlich sein ICO gestartet hat und sich als Nachfolger des legendären $PEPE versteht. Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet $PEPU zahlreiche Vorteile, darunter 100-mal schnellere und günstigere Transaktionen dank einer innovativen Layer-2-Lösung und einer eigenen Blockchain. Dies könnte eine neue Basis für Memecoins entstehen lassen die bisher auf Ethereum oder Solana gelauncht haben.

Analysten prognostizieren, dass $PEPU eine gute Chance hat, deutlich im Preis zu steigen und langfristige Erfolge zu verzeichnen. Mit einer niedrigen Marktkapitalisierung hat Pepe Unchained bereits 4,2 Millionen Dollar erreicht, bleibt aber dennoch unterbewertet im Vergleich zum Original.

Schon in wenigen Stunden wird der Preis in die nächsthöhere Stufe übergehen, was eine potenzielle Gewinnminderung für Investoren bedeuten kann. Daher sollten sich Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren wollen, schnell die Möglichkeiten von Pepe Unchained ansehen.

Hier zur Website und zur Investitionsmöglichkeit.

